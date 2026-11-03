Goran Ivanišević pred kamerama progovorio o bolnom gubitku: "Bila mi je motivacija da budem što bolji"

Roditelji su prodali stan, kako bi on ostvario svoj san, a postao je jedan od najvećih hrvatskih sportaša svih vremena. No iza Gorana Ivaniševića kriju se teške životne bitke, ali i ljubav koja mu je donijela sreću. Kako danas gleda na svoje najveće uspjehe te što bi promijenio da može, u iskrenom razgovoru otkrio je za INmagazin.

Danas ga poznajemo kao tenisku legendu, čovjeka koji je ispisao povijest hrvatskog sporta. No iza velikih pobjeda Gorana Ivaniševića stoji i obiteljska žrtva. Njegovi roditelji vjerovali su u njegov talent toliko da su prodali i stan kako bi sinu ostvarili snove.

''To sve zvuči suludo, kao da ideš u kasino i staviš na crno ili crveno. Vjerovali su oni u mene i bio sam ja dobar, ali s 14 godina ti nitko ne garantira da ćeš uspjeti. I to je jedan veliki pritisak na njih, ali i na osobu, tj. mene. Ali ja nisam tako razmišljao o tome. Ja sam uživao, vjerovao sam u to što radim.''

Obitelj je oduvijek bila Goranov najveći oslonac. Jedan od njegovih najtežih životnih trenutaka bio je gubitak sestre. Četiri godine starija Srđana oboljela je od leukemije, a Goran je sav novac koji je kao 17-godišnjak zaradio na turnirima u Australiji donosio kući za njezino liječenje. Nažalost, preminula je 2019., u 53. godini života.

''Fali mi svaki dan moja sestra. Ona se baš razboljela kad sam ja krenuo u tu svoju profesionalnu karijeru. Bila mi je motivacija da budem što bolji, za nju i za sebe.

Ja mislim da je ona ponosna na mene, da gleda gore sve što sam napravio i jednog dana ćemo pričati o tome kad odem ja gore.''

Goran je ponosni otac troje djece, kćeri Amber te sinova Emanuela i Olivera. A da se ljubav prema tenisu u obitelji Ivanišević prenosi generacijama, dokazuje i sin Emanuel, koji je odlučio krenuti očevim stopama.

''Ja sam ekstremno ponosan na njega. Dobio je stipendiju na jednom od najboljih koledža u Americi i tamo je već četiri mjeseca. To je najbolja stvar koja mu se mogla dogoditi. Tamo se radi, red, rad i disciplina. Super mu je i to će njega promijeniti. Bit će bolja osoba, što je najvažnije, i bolji tenisač.''

Dok je na teniskim terenima osvajao srca navijača diljem svijeta, njegovo je srce osvojila radijska voditeljica Nives. Upoznali su se sasvim slučajno, a Goran priznaje da je već pri prvom susretu ostao bez riječi. Ne skriva koliko mu supruga znači, a nas je zanimalo je li romantičan.

''Pa što ja znam, ja za sebe mislim da jesam, haha. Nives mi je velika podrška u onome što radim. Biti trener i često izbivati, a tu je i Oliver koji sad ima osam godina, u počecima nije to bilo lako. Tako da, ako nemaš ženu uza sebe kao podršku, teško se baviti ovime čime se ja bavim. Funkcioniramo fenomenalno, nadopunjavamo se i skupa smo preko deset godina, pa valjda nešto radim kako treba, haha.''

Na terenu je bio poznat po burnom temperamentu, a danas priznaje da bi, kada bi mogao vratiti vrijeme, zasigurno potražio pomoć sportskog psihologa, javlja INmagazin.

''Nažalost, nisam. Volio bih da se mogu vratiti unatrag i sigurno bih. Ali nije to samo psihologija, sportska ili ne sportska, nego pronaći osobu s kojom ćeš moći razgovarati, a to je najvažnije. Koja će ti moći dati neke odgovore, način kako se nositi sa strahovima, ludilima, pogotovo meni na terenu, jer koji put se nisam baš znao nositi sa svim tim stvarima.''

Mirovina je za Gorana daleka budućnost i točno zna čime se tada neće baviti.

''Kuhanjem neću sigurno, ali nemam pojma. Uopće ne razmišljam sad o tome. Uživat ću u životu.''

Iako je teniski reket odavno objesio o klin, Goranova priča i dalje traje. Jer neke se pobjede pamte cijeli život, a neke legende nikada ne odlaze s terena.