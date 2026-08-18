Goran Ivanišević napravio veliku gestu za Omiš: Sav prihod sa spektakla na Prokurativama ide stradalima

Legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević još jednom je pokazao veliko srce. Sav prihod od ulaznica za ekshibicijski meč protiv Borne Ćorića, koji će se održati u sklopu teniskog spektakla "25 godina Wimbledona", odlučio je donirati Omišu nakon razornog požara koji je pogodio to područje.

Humanitarni teniski spektakl održat će se 29. kolovoza na splitskim Prokurativama, s početkom u 20 sati. Ivanišević će odmjeriti snage s Bornom Ćorićem, a događaju će se pridružiti i još jedno veliko ime hrvatskog tenisa, Iva Majoli.

Odlukom da prihod od prodanih ulaznica usmjeri prema Omišu, Ivanišević želi pomoći gradu i stanovnicima pogođenima požarom te odati pijetet žrtvama tragedije.

Osim teniskog dijela večeri, posjetitelje na Prokurativama očekuje i bogat glazbeni program. Nakon teniskog dvoboja nastupit će Jasna Zlokić te Tonči Huljić & Madre Badessa.

Kupnjom ulaznice posjetitelji će tako, osim što će imati priliku uživo gledati neka od najpoznatijih imena hrvatskog tenisa, izravno sudjelovati i u humanitarnoj akciji za pomoć Omišu.

Mladi tenisači uče od Gorana Ivaniševića

Istodobno se na terenima Tenis kluba Split 1950 na Firulama održava prvi Tennis Summer kamp pod mentorstvom Gorana Ivaniševića.

Riječ je o klubu u kojem je Ivanišević napravio svoje prve teniske korake, a iz kojeg je tijekom godina poteklo čak pet igrača koji su se uspjeli probiti među deset najboljih tenisača svijeta.

Tijekom dva tjedna akademije oko 50 djece ima priliku trenirati i učiti od wimbledonskog pobjednika i njegova stručnog tima, koji čine dugogodišnji treneri TK Split 1950.

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