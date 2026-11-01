Goran Bare dobio mural

Zagrebački park Opatovina od sada krasi mural posvećen jednom od najvećih imena hrvatske rock glazbe, Goranu Bari. Autor murala je poznati street art umjetnik Boris Bare, koji je ujedno bio i rođak preminulog glazbenika. Mural je nastao kao osobna posveta legendarnom frontmenu grupe Majke, a simbolično nosi naziv "Bare Baretu". Umjetnik je inspiraciju pronašao slušajući pjesme Majki tijekom putovanja iz Madrida prema Hrvatskoj.

Na muralu se nalaze motivi inspirirani Baretovom glazbom, među kojima su polja maka, automobil i lik glazbenika koji odlazi u daljinu. Dio kompozicije čini i pas, kao poveznica s pjesmom "Mršavi pas".

Hrvatska rock scena ostala je bez velikana 9. listopada

Podsjetimo, Goran Bare preminuo je 9. listopada 2026. godine u Zagrebu, u 62. godini života. Njegova smrt potresla je hrvatsku glazbenu javnost i brojne obožavatelje koji su desetljećima pratili njegov rad.

Rođen je 16. kolovoza 1965. godine u Vinkovcima, a još kao mladić počeo se baviti glazbom. Krajem 1984. godine osnovao je grupu Majke, koja je tijekom sljedećih desetljeća izrasla u jedan od najvažnijih hrvatskih rock sastava.

Pjesme poput "Teške boje", "Mene ne zanima", "Vrijeme je da se krene", "Budi ponosan" i "A ti još plačeš" obilježile su generacije slušatelja. Bare je ostao upamćen po snažnim emocijama, prepoznatljivom glasu i beskompromisnim nastupima, ali i otvorenosti kojom je govorio o vlastitim životnim borbama. Njegova glazba i danas zauzima posebno mjesto u povijesti domaćeg rocka.