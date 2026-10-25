Gonzalo Garcia: Istra radi izvrstan posao, očekujem tešku utakmicu

Nogometaši Hajduka sutra od 18 sati gostuju kod Istre. Utakmica se igra u sklopu 11. kola SuperSport HNL-a, a označava i povratak Hajdukovog trenera Gonzala Garciju u Pulu gdje je bio Istrin trener u dva mandata. Garcia, sad trener vodeće momčadi SHNL-a, najavio je utakmicu.

"Igrači su se osvježili, mogli smo se dobro pripremiti za utakmicu. Odradili smo puno treninga i čini se da su svi dobro. Vidjet ćemo. Imamo još sutrašnji dan, pa ćemo vidjeti hoće li biti kakvih iznenađenja", rekao je Garcia koji protiv Istre može računati na sve igrače osim Adriona Pajazitija.

"Očekujem tešku utakmicu. Mislim da je Istra jako dobra momčad. Smatram da stručni stožer i igrači rade jako dobar posao. Imaju mladu momčad, a kada imate mladu momčad, normalno je da ponekad imate bolje, a ponekad lošije dane i razdoblja. No mislim da rade izvrstan posao. Igraju dobar nogomet i zato se moramo jako dobro pripremiti", rekao je Garcia u najavi utakmice, piše Index.