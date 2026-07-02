Gonzalo Garcia igračima Hajduka: "Umro bih za vas, znate to..."

Zvonimir Šarlija (29) i Hajduk potpisali su jučer sporazumni raskid ugovora, a Hajduk je danas objavio video kojim se zahvaljuje igraču na tri godine provedene u klubu. Ukupno je Šarlija za Hajduk odigrao 80 službenih utakmica, pri čemu je postigao 4 pogotka uz jednu asistenciju, piše Index.

Hajdukovi igrači i stručni stožer oprostili su se od Šarlije u Celju. Nakon utakmice organizirana je posebna svečanost u svlačionici, na kojoj se trener Gonzalo Garcia i rasplakao. Uoči utakmice Garcia i Šarlija su na tribinama razgovarali pola sata.

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"Šarlija mi je prošle sezone bio poseban, kao i svima u klubu. Puno je pomogao meni, stručnom stožeru i svima ostalima. Igrač je velike osobnosti, ima snažan karakter i dobro srce. Naravno da će nam nedostajati. Takav je nogomet. On zna da mu od srca želim sve najbolje jer je uvijek bio iskren i uvijek je davao sve od sebe. Razgovarali smo, svađali se, zabavljali se, imali smo sve ono što odnos igrača i trenera treba imati. Jako sam mu zahvalan za sve što je napravio za momčad i za mene", rekao je Garcia o Šarliji u izjavi nakon utakmice.

Šarlija je u oproštajnom govoru zahvalio suigračima na vremenu provedenom s njima, istaknuo da je u klubu pronašao i prijatelje te im zaželio sreću. Nakon njega je govor održao trener momčadi. Naglasio je da je zadovoljan i ponosan izvedbom momčadi.

"Vidim momčad, vidim ljude koji uživaju i koji se bore jedni za druge. Vidim duh koji nam je potreban. Nije važan ovaj rezultat. Ali kad vidim ovakav duh, umro bih za vas. Znate to. Nastavite tako i sve će biti dobro", rekao je Garcia.