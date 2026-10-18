Golman Hajduka upisao obranu sezone: Igrač Varaždina pucao s centra terena

U derbiju 10. kola HNL-a između Hajduka i Varaždina na Poljudu je viđen potez koji je mogao obići nogometni svijet. Varaždinov veznjak Ivan Canjuga pokušao je postići pogodak s gotovo 50 metara, ali ispriječio mu se Toni Silić.

Canjuga pokušao iznenaditi Silića

Igrala se 81. minuta kada je Canjuga primijetio da je Hajdukov vratar nešto udaljen od svojih vrata. Bez puno razmišljanja odlučio je okušati sreću udarcem s gotovo polovice terena, piše Gol.hr.

Lopta je krenula prema Hajdukovim vratima, a Silić je morao brzo reagirati i potrčati unatrag. Uspio se pravovremeno namjestiti te spektakularnom obranom spriječiti pogodak koji bi se zasigurno dugo prepričavao.

Hajduk ubrzo stigao do pogotka

Bio je to jedan od najatraktivnijih trenutaka utakmice u kojoj je Hajduk, nakon velike europske pobjede protiv Ajaxa, imao dosta problema s organiziranim Varaždincima.

Samo nekoliko minuta nakon Canjugina pokušaja Hajduk je stigao do pogotka za 1:0, a Silićeva intervencija tako je dobila još veću važnost.

Obranu pogledajte OVDJE.