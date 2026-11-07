Golijada u Velikoj Gorici! Slaven Belupo zabio pet pogodaka i odnio sva tri boda

Nogometaši Slaven Belupa ostvarili su uvjerljivu napadačku predstavu i u susretu 13. kola HNL-a na gostovanju svladali Goricu rezultatom 5:3. Gledatelji su vidjeli čak osam pogodaka, nekoliko rezultatskih preokreta i uzbudljivu završnicu.

Gosti iz Koprivnice prvi su stigli do prednosti. U 17. minuti mrežu Gorice zatresao je Ilija Nestorovski, no domaćini su brzo odgovorili.

Samo četiri minute poslije Stefan Perić pogodio je za izjednačenje, a u 25. minuti Luka Vrzić donio je Gorici potpuni preokret i vodstvo od 2:1.

Ipak, Slaven Belupo nije se predavao. Josip Mitrović u 35. minuti poravnao je rezultat na 2:2, a šest minuta kasnije Lovro Banovec ponovno je doveo goste u prednost.

Ni tu nije bio kraj uzbuđenjima u prvom poluvremenu. U petoj minuti sudačke nadoknade Dušan Stevanović pogodio je za 3:3, pa se na odmor otišlo nakon čak šest postignutih pogodaka.

U nastavku susreta Slaven Belupo ponovno je preuzeo vodstvo. U 65. minuti dosuđen je kazneni udarac za goste, a siguran izvođač bio je Nestorovski, koji je svojim drugim pogotkom na utakmici postavio rezultat 3:4.

Gorica je do kraja pokušavala doći do novog izjednačenja, no posljednju riječ imali su gosti. U četvrtoj minuti sudačke nadoknade Michail Caimacov zatresao je mrežu domaćina i potvrdio pobjedu Slaven Belupa rezultatom 5:3.

Koprivničani su tako iz Velike Gorice odnijeli sva tri boda nakon utakmice koju je obilježila iznimna efikasnost obiju momčadi.

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