Golijada u Prvoj NL: Hrvace potopile Dugopolje, Orijent slavio nakon velikog preokreta, u Pločama bez pobjednika

Četiri utakmice odigrane su ove subote u sklopu 11. kola SuperSport Prve NL, a ljubitelji nogometa mogli su vidjeti ukupno 15 pogodaka. U središtu pozornosti našli su se dalmatinski klubovi, posebno Hrvace, koje su uvjerljivo svladale Dugopolje. Bodove su podijelili Jadran Luka Ploče i Segesta, dok su pobjede upisali Orijent i Kustošija.

Hrvace slavile u dalmatinskom dvoboju

Važne bodove u borbi za ostanak osvojile su Hrvace, koje su pred svojim navijačima nadigrale Dugopolje rezultatom 3:0. Mrežu gostiju prvi je zatresao Vito Medić, koji je domaćine doveo u prednost u 44. minuti. Nakon odmora Hrvace su nastavile u istom ritmu, a početkom drugog dijela Edo Vehabović povećao je vodstvo. Pitanje pobjednika definitivno je riješeno u 75. minuti, kada je Boško Jemo postavio konačnih 3:0. Za domaću momčad ovo je bila iznimno vrijedna pobjeda, kojom je stigla do 11 bodova. Dugopolje je, s druge strane, ostalo na deset bodova te se našlo na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice.

U Pločama svakome po bod

Pobjednika nije bilo u susretu Jadrana Luke Ploče i sisačke Segeste. Nakon 90 minuta igre na semaforu je stajalo 1:1. Do prednosti su prvi stigli gosti. Pred završetak prvog poluvremena Luka Kožić pogodio je za Segestu, koja je tako na odmor otišla s minimalnim vodstvom. Domaći nogometaši odgovorili su početkom nastavka. Nikola Marić vratio je Jadran u utakmicu i poravnao rezultat, a do posljednjeg sučeva zvižduka mreže su mirovale. Pločanska momčad nakon ovog remija ima 17 osvojenih bodova i drži šesto mjesto.

Orijent režirao preokret dana

Velika drama odvijala se na riječkoj Krimeji, gdje je Orijent ugostio Vukovar 1991. Iako su gosti imali dva pogotka prednosti, domaćini su na kraju slavili rezultatom 3:2. Vukovar je do vodstva stigao zahvaljujući pogocima Raija i Dina Jergovića, a činilo se da će bodovi otići gostima. Međutim, Orijent se nije predavao. Preokret je započeo Miroslav Iličić, koji je realizirao kazneni udarac i smanjio zaostatak. Ubrzo je Charles Agada pogodio za izjednačenje, čime je utakmica ponovno postala potpuno otvorena. Dodatne probleme Vukovaru donijelo je isključenje jednog igrača, a brojčanu prednost domaćini su uspjeli iskoristiti. Drugim pogotkom na utakmici Iličić je kompletirao veliki povratak Orijenta i osigurao sva tri boda svojoj momčadi.

Kustošija uspješnija u utakmici s pet pogodaka

Zanimljivo je bilo i u Bijelom Brdu, gdje je Kustošija odnijela sva tri boda svladavši domaći BSK rezultatom 3:2.

Gosti su tijekom prvog dijela dvaput dolazili do prednosti, ali BSK je u oba navrata pronalazio odgovor. Za domaćine su precizni bili Petar Korov i Rino Grubišić, dok su na suprotnoj strani mrežu tresli Gashi i Žabec.

Odluka o pobjedniku pala je u nastavku. Tomislav Krizmanić uspješno je izveo kazneni udarac i donio Kustošiji vodstvo koje je zadržala do kraja susreta. Na čelu prvenstvene ljestvice nalazi se Mladost Ždralovi s 20 bodova. Slijede Croatia Zmijavci i Cibalia s po 19, dok Segesta i Orijent imaju po 18 bodova. Posljednja utakmica 11. kola na rasporedu je u nedjelju, 1. studenoga, kada će snage odmjeriti Croatia Zmijavci i Dinamo II.