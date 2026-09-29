Gol koji hajdukovci ne zaboravljaju: Vučević se prisjetio majstorije Asanovića u Bukureštu

Neki golovi ostali su duboko urezani u kolektivnoj memoriji hajdukovaca.

Jednog se na svom instagram profilu prisjetio Goran Vučević, i to ne svog, već gola jednog drugog Hajdukovog “fantaziste” i desetke, Aljoše Asanovića.

Nakon bogovske Vučevićeve asistencije zabio je Aljoša, tog 28. rujna 1994. nekadašnjem prvaku Europe “Steaui” gol u Bukureštu , koji je trasirao sada već slavni Hajdukov put do četvtfinala Lige prvaka te sezone.

Nakon 0:0 s Benficom u Splitu, taj gol iz majstorske radionice Vučević-Asanović, dao je snagu, nadu i optimizam, da predvođeni trenerom Ivanom Katalinićem, možemo napraviti nešto veliko.

Sjeća se i autor ovog teksta, kako se utakmica iz Bukurešta pratila u tada kultnom “Rafaleu” ispod Kaskada i kako je sav sretan, nazvao nakon utakmice Hari Vukas, dok je momčad čekala let u Split.

Lipo dani uspjeha i hajdučkih uspomena.