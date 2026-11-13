Gojo imao priliku za veliki preokret, ali Francuz je bio jači! Splićanin zaustavljen na korak do četvrtfinala Stockholma

Splitski tenisač Borna Gojo nije se uspio plasirati u četvrtfinale ATP turnira iz Serije 250 u Stockholmu. Nakon tri uzastopne pobjede, od kojih je dvije ostvario u kvalifikacijama, njegov pobjednički niz zaustavio je Francuz Ugo Humbert, trenutačno 39. tenisač svijeta.

U susretu drugog kola, odigranom u srijedu, 11. studenoga, Humbert je slavio rezultatom 6:2, 6:4, nakon sat i osam minuta igre. Iako konačan rezultat sugerira relativno uvjerljivu pobjedu Francuza, Gojo je u drugom setu imao priliku zakomplicirati susret.

Francuz furiozno otvorio meč

Humbert je od samog početka nametnuo svoj ritam. Dvaput je oduzeo servis Goji i brzo poveo s 4:0, čime je praktički usmjerio prvi set. Splićanin je uspio osvojiti dva gema, ali nije pronašao način da ozbiljnije ugrozi francuskog tenisača. U drugom setu gledali smo znatno ravnopravniji tenis. Gojo je prvi stigao do breaka i poveo s 3:1, otvorivši mogućnost da susret odvede u odlučujući treći set.

Ipak, Humbert je odmah uzvratio. Francuz je do kraja susreta još dvaput oduzeo servis hrvatskom tenisaču te preokretom osigurao prolazak među osam najboljih.

Servis nije bio na uobičajenoj razini

Jedan od ključnih problema za Goju bio je postotak prvog servisa. Splićanin je pogodio 54 posto prvih servisa, uz pet aseva i četiri dvostruke pogreške.

Kada bi pogodio prvi servis, osvajao je vrlo dobrih 80 posto poena, no na drugom servisu uspješnost mu je pala na svega 38 posto. Humbert je iskoristio četiri od pet break-lopti, dok je Gojo realizirao svoju jedinu priliku za oduzimanje protivnikova servisa.

Unatoč porazu, Gojo ima razloga za zadovoljstvo

Iako je ostao bez četvrtfinala, Gojo može iz Stockholma otići s pozitivnim dojmovima. Do glavnog ždrijeba stigao je kroz kvalifikacije, a zatim u prvom kolu svladao Čeha Tomáša Macháča sa 6:3, 6:4.

Ostvarenim rezultatom 28-godišnji Splićanin dodatno se približio povratku među 100 najboljih tenisača svijeta. U Stockholm je stigao kao 134. igrač ATP ljestvice, a očekuje se da će nakon turnira napredovati za desetak mjesta.

Humbert će u četvrtfinalu igrati protiv trećeg nositelja, Talijana Lorenza Musettija. Prema najavljenom rasporedu, Gojo bi sezonu trebao zaključiti sljedećeg tjedna nastupom na Challenger turniru u Helsinkiju. Bit će to nova prilika za osvajanje bodova i nastavak približavanja društvu najboljih svjetskih tenisača.