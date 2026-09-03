Gojak uzvratio SDP-u i Puljak: "HDZ im je kriv i za kaos u vlastitim redovima"

Gradski vijećnik HDZ-a Josip Gojak reagirao je na današnju konferenciju za medije koju su održali Goran Šarotić (SDP) i Marijana Puljak (Centar).

"Teorije zavjere sve su prisutnije u javnom prostoru, a čini se da je taj trend zahvatio i splitski SDP. Prema izjavama njih i njihovih (novih-starih) partnera iz Centra, HDZ je dežurni krivac čak i za kaos u njihovim vlastitim redovima. Kriv je, valjda, i za to što je članica SDP-a sama odlučila povući se s liste SDP-a u kotaru Blatine-Škrape. Možda smo krivi i za to što su drugi put u tri mjeseca morali birati predsjednika, dok im je organizacijom godinu dana upravljao čovjek iz 500 kilometara udaljenog grada?

​Najlakše je tražiti vanjske krivce za vlastiti nerad, neorganiziranost i potpunu neprepoznatljivost. Sama činjenica da su im za popunjavanje tek sedam mjesta na listi potrebne čak četiri stranke dovoljno govori o stvarnom stanju i radu na terenu.

​O valjanosti same liste, korektorima kojima su se navodno imena brisala i pisala u minutama prije i nakon ponoći, odlučit će nadležno povjerenstvo i u to se ne planiramo miješati. Žao nam je što do ovakvih situacija uopće dolazi, ali kada se dogode, minimum političke zrelosti bio bi preuzeti odgovornost za vlastite propuste, umjesto plasiranja teorija zavjera u koje više nitko ne vjeruje", stoji u njegovoj objavi.