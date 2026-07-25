Godišnji odmor mnogima nije dovoljan: Samo sedam posto radnika vraća se potpuno odmorno

Pravo na godišnji odmor uređeno je Zakonom o radu, koji propisuje da svaki radnik tijekom svake kalendarske godine ima pravo na plaćeni godišnji odmor.

Godišnji su odmori u punom jeku, a uz planiranje putovanja i slobodnih dana, otvara se i pitanje koliko se zaposlenici doista uspiju odmorit u tom razdoblju.

Upravo je zbog toga, portal Posao.hr proveo veliku anketu kako bi doznali koliko dana zaposlenici u prosjeku imaju godišnjeg odmora na raspolaganju, mogu li sami birati termine te uspiju li se tijekom odmora uistinu oporaviti od posla.

Pravo na godišnji odmor

Podsjetimo, pravo na godišnji odmor uređeno je Zakonom o radu, koji propisuje da svaki radnik tijekom svake kalendarske godine ima pravo na plaćeni godišnji odmor. Isto pravo zajamčeno je i Ustavom Republike Hrvatske. Naime, člankom 56. propisano je da radnici imaju pravo na tjedni odmor i plaćeni godišnji odmor te da se tih prava ne mogu odreći, čak ni vlastitom voljom.

Međutim, za ostvarivanje prava na puni godišnji odmor potrebno je ispuniti određeni uvjet. Radnik mora imati najmanje šest mjeseci neprekidnog rada kod istog poslodavca.

To znači da osobe koje su tek zasnovale radni odnos najčešće nemaju pravo koristiti puni godišnji odmor već tijekom prvog ljeta zaposlenja. Ipak, u pojedinim situacijama moguće je postići dogovor s poslodavcem, zbog čega se uvijek preporučuje otvorena i pravodobna komunikacija.

Svaki peti ispitanik ne odlučuje sam o godišnjem odmoru

U spomenutoj anketi naši su ispitanici odgovarali na pitanja o broju dana godišnjeg odmora, mogućnosti odabira termina istog, načinu na koji koriste slobodne dane te osjećaju li da se tijekom godišnjeg odmora doista uspiju odmoriti.

Većina ispitanika, 72,1 posto, navela je da kod trenutačnog poslodavca imaju između 20 i 25 dana godišnjeg odmora, dok ih petina, 20,9 posto, raspolaže s 26 do 30 dana. Tek sedam posto ispitanika ima više od 30 dana godišnjeg odmora, piše Posao.hr.

Kada je riječ o odabiru termina za odlazak na godišnji odmor, nešto više od polovice ispitanika, 51,2 posto, istaknulo je da može birati djelomično kada će otići na godišnji odmor. Paralelno, 27,9 posto naših ispitanika navelo da o terminima odlučuje samostalno. Svaki peti ispitanik, pak, nema mogućnost slobodnog odabira termina godišnjeg odmora.

Većina ne koristi cijeli godišnji odmor ljeti

Iako većina zaposlenika godišnji odmor povezuje s ljetnim mjesecima, rezultati pokazuju da rijetki tada doista iskoriste sve dane. Tako je gotovo polovica ispitanika, njih 48,8 posto, navela da tijekom ljeta iskoristi manje od polovice godišnjeg odmora, dok ih 37,2 posto iskoristi većinu. Tek 14 posto ispitanika tijekom ljetnog razdoblja iskoristi cjelokupan godišnji odmor.

Za većinu ispitanika godišnji odmor i dalje je prvenstveno rezerviran za putovanja. Tako je 41,9 posto sudionika ankete navelo da slobodne dane najčešće koristi upravo za putovanja. Slijedi odmor kod kuće, 25,6 posto ispitanika, dok gotovo četvrtina ispitanika (23,3 %) godišnji odmor najčešće koristi zbog obiteljskih obveza.

Nekolicina ispitanika među ostalim je odgovorima navela odlazak liječniku ili kombinaciju obiteljskih obveza, odmora kod kuće ili pak obavljanja drugog posla.

Veća plaća ili više dana odmora?

Unatoč godišnjem odmoru, većina ispitanika smatra da nema dovoljno vremena za pravi odmor i oporavak. Čak 65,1 posto ispitanika odgovorilo je da im godišnji odmor nije dovoljan, dok 27,9 posto smatra da je dovoljan tek djelomično kako bi napunili baterije. Samo sedam ispitanika smatra da imaju dovoljno vremena za kvalitetan odmor.

Dodatno, na pitanje bi li radije imali više dana godišnjeg odmora ili veću plaću, mišljenja su podijeljena. Po 41,9 posto ispitanika odabralo je veću plaću, odnosno odgovorilo da su im obje opcije jednako važne. S druge pak strane, 16,3 posto ispitanika radije bi imalo više dana godišnjeg odmora nego li veću plaću.

Isto smo pitanje postavili i na našem LinkedIn profilu. Sudjelovalo je ukupno 771 ispitanika, a rezultati pokazuju da bi više dana odmora odabralo 23 posto ispitanika, veća primanja 35 posto, dok je 42 posto ispitanika odgovorilo da im je oboje podjednako važno.

Koliko se zapravo odmore na godišnjem odmoru?

Nadalje, rezultat ankete pokazuje da se većina zaposlenika tijekom godišnjeg odmora ne uspije u potpunosti oporaviti. Više od polovice ispitanika, 58,1 posto, navodi da se odmori tek djelomično, dok gotovo svaki peti ispitanik (18,6 posto) ističe da ih posao i svakodnevne obveze vrlo brzo ponovno vrate u stanje stresa.

Ponovno samo sedam posto ispitanika nakon godišnjeg odmora osjeća se u potpunosti odmorno i oporavljeno, dok 16,3 posto priznaje da godišnji odmor uopće ne koristi za pravi odmor.