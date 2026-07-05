Godinu dana od spektakla na Hipodromu: Thompson se emotivnom porukom obratio obožavateljima

Na današnji dan prije godinu dana Marko Perković Thompson održao je koncert na zagrebačkom Hipodromu koji je ostao upamćen kao najveći glazbeni događaj u Hrvatskoj po broju posjetitelja. Tim povodom glazbenik se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio publici na podršci.

U objavi na Instagramu prisjetio se atmosfere s koncerta te poručio da mu je taj nastup obilježio karijeru i život.

"Prošlo je godinu dana. 'Kad se sjetim suza krene, zamirišu uspomene...' Prošlo je godinu dana i taj koncert je, zahvaljujući vama koji ste prepoznali moj rad, ostavio veliki trag u mojoj karijeri, u mom životu i na hrvatskoj glazbenoj sceni. To je lijepo za osjetiti. Hvala vam još jednom na potpori i što pratite naš rad", napisao je glazbenik.

Koncert održan 5. srpnja 2025. privukao je golem interes javnosti još mjesecima prije održavanja. Prema podacima organizatora, prodano je 485.430 ulaznica, dok je na Hipodromu bilo više od 504.000 posjetitelja.

Velik interes potvrđuje i podatak da je više od 280.000 ulaznica planulo u manje od 24 sata od početka prodaje.

Publika je u Zagreb stigla iz 45 država i više od 5000 gradova. Najviše posjetitelja bilo je iz Hrvatske, a među stranim gostima prednjačili su oni iz Njemačke, Austrije i Bosne i Hercegovine. Izvan Hrvatske najviše ulaznica kupljeno je u Münchenu, Beču, Mostaru i Grazu, dok je u Hrvatskoj prednjačio Zagreb. Organizatori su nakon koncerta naveli i da je dio posjetitelja na Hipodrom ušao bez ulaznice.