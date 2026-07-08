Godinu dana od oluje koja je šokirala Split: Sjećate li se prizora nakon kojih je grad izgledao neprepoznatljivo?

Prošla je godina dana od jednog od najrazornijih nevremena koje je pogodilo Split u novijoj povijesti. 8. srpnja 2025. godine snažan olujni sustav zahvatio je splitsko područje i u samo nekoliko minuta ostavio iza sebe prizore kakvi se rijetko viđaju.

Oluja je stigla tijekom jutra, a snažan grmljavinski sustav koji se razvio na moru brzo se približio obali. Najviše su stradali zapadni dijelovi Splita i područje Marjana, gdje su orkanski udari vjetra, obilna kiša i tuča napravili veliku štetu.

Brojna stabla su srušena, automobili oštećeni, a gradske službe, vatrogasci i druge interventne ekipe odmah su izašli na teren. Posebno teško bilo je na Marjanu, gdje su posljedice nevremena bile goleme, a šteta na šumskom području mjerila se tisućama oštećenih i srušenih stabala.

Oluja je izazvala i brojne pogrešne informacije koje su se širile društvenim mrežama, zbog čega su naknadne analize pokušale objasniti što se zapravo dogodilo iznad Splita. Prema meteorološkim analizama, radilo se o iznimno snažnom olujnom sustavu koji je donio ekstremne udare vjetra, tuču i obilne oborine.

Godinu dana poslije Splićani se i dalje prisjećaju jutra kada se u nekoliko minuta promijenila slika grada. Iako su posljedice velikim dijelom sanirane, prizori porušenog Marjana, razbijenih automobila i poplavljenih ulica ostali su duboko urezani u sjećanje mnogih stanovnika.

Bio je to dan kada je priroda pokazala svoju snagu – i dan koji je Split dugo pamtio.