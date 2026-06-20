Godinu dana nakon otvorenja: Pitali smo domaće i turiste što misle o Žnjanu

Točno godinu dana nakon svečanog otvorenja, Žnjan je postao jedno od najposjećenijih mjesta u Splitu. Novouređena plaža i šetnica svakodnevno privlače brojne građane, rekreativce i turiste, a ljetni mjeseci pokazali su kako je projekt uvelike promijenio izgled i funkciju nekada zapuštenog prostora uz more.

Kako danas na Žnjan gledaju oni koji ga koriste, provjerile su naše reporterke Laura Kovačević i Karmen Vlasteličić. U razgovoru s domaćim stanovništvom i stranim gostima zanimalo ih je kakvi su njihovi dojmovi o novom izgledu Žnjana, što im se najviše sviđa te smatraju li da su cijene u Splitu previsoke.

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Većina sugovornika istaknula je kako ih je Žnjan ugodno iznenadio svojim uređenjem, prostranošću i sadržajima. Posebno su pohvalili šetnicu, uređene zelene površine te mogućnosti za rekreaciju i boravak na otvorenom. Mnogi turisti istaknuli su da ovakav prostor dodatno obogaćuje turističku ponudu Splita i ostavlja pozitivan dojam na posjetitelje.

Ipak, nezaobilazna tema bila je i cijena života te turističkih usluga. Žnjan je tijekom proteklih godinu dana postao novo središte okupljanja Splićana i njihovih gostiju. Od jutarnjih rekreativaca i obitelji s djecom do turista koji traže predah od gradske vreve, ovaj prostor danas živi tijekom cijelog dana, potvrđujući da je njegova obnova bila jedan od najznačajnijih urbanih projekata u gradu posljednjih godina.

Što o svemu misle domaći i strani gosti, pogledajte u videu.