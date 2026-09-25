Godinu dana nakon otkrića ilegalnog odlagališta na Mosoru: Kamioni su stali, ali mještani pitaju – što je ostalo pod zemljom?

Sjećate li se još slučaja s padina Mosora o kojem smo pisali prije nešto više od godinu dana? Nije baš identičan slučaj kao u Gospiću, ali nije ni „za bacit“. Šalu na stranu, na granici između nadležnosti Splita i Omiša, na području katastarske općine Sitno, niknulo je odlagalište građevinskog otpada.

Ilegalno, jasno. Nakon što smo provjerili sa svim nadležnim službama, na tom mjestu nitko nema pravo odlagati otpad, pa ni građevinski. Makar će netko reći kako je ogromna parcela na kojoj su tegljači istovarivali, navodno, samo zemlju iz iskopa s drugih gradilišta, u privatnom vlasništvu, to ipak ne znači da se s njom i na njoj može raditi štogod hoće.

Postoje prostorni planovi i pravila, nekakvi zakoni, pa je tako, recimo, nemoguće da se na posve privatnoj parceli usred Splita uzgajaju gudini…

Inspekcija je bila dvaput, a parcela navodno dobila i novog vlasnika

Nas je pak zanimalo što se dogodilo u tih godinu dana jer je građevinska inspekcija bila i dvaput na terenu, a izvođači tog nasipanja navodno su postali i vlasnici cijele čestice od oko 320 tisuća četvornih metara.

Kupoprodaja je finalizirana ima nekoliko dana, kako nam kažu dobro informirani mještani, s tim da su „investitori“ značajno smanjili promet tegljačima prema Mosoru ima tome i nekoliko mjeseci.

Podsjetimo i da konkretna lokacija, tik ispod Zvjezdanog sela, spada u područje pod zaštitom Natura 2000.

– Samo kao mali podsjetnik, mi smo prema Gradu Splitu išli sa zahtjevima za očitovanje vezano za ovo ilegalno odlagalište, a onda i prema Županiji, da bismo sugovornika koji je aktivno potaknuo postupanje nadležnih tijela pronašli tek u saborskom odboru nadležnom za zaštitu okoliša. U konačnici je protiv trgovačkog društva Dom Commerce d.o.o., koje se povezuje s navedenim aktivnostima, podnesena prijava.

Nakon više od godinu dana očitovao se i Državni inspektorat, koji je u rješenju iz rujna 2025. godine predmetnu lokaciju utvrdio kao mjesto nezakonitog odlaganja kamena i zemlje. Inspektorat je s tom lokacijom bio upoznat još 2024. godine jer je istom trgovačkom društvu već bilo izdano rješenje zbog nezakonitog odlaganja drvnog otpada.

Naša istraživanja, kao i prijave institucije More i Krš, dokumentirali su postojanje komunalnog otpada, plastike i elektroničkog otpada na lokaciji. Međutim, čini se da taj otpad nije evidentiran tijekom terenskog nadzora državnih inspektora.

Nakon nekoliko mjeseci aktivnosti povezane s odvoženjem otpada zaustavljene su, a tijekom posljednja dva do tri mjeseca nismo zabilježili nove aktivnosti na spomenutoj parceli – kaže nam, između ostalog, Ivan Čotić, predsjednik Mjesnog odbora Dubrava, koji teritorijalno pripada Omišu, ali je među prvima upozoravao na ovo odlagalište.

Tegljači više ne prolaze kroz Dubravu, ali pitanje sanacije ostaje

Pored činjenice da je odlagalište vrlo blizu njegovu mjestu te vinogradima i zemlji Čotićevih sumještana, poseban problem posljednjih godina s odlagalištem građevinskog otpada bio je promet koji je uglavnom išao preko njihova mjesta.

Preciznije, dionicom lokalne, derutne ceste po kojoj su mahom prolazili samo mještani te sve više i turisti na biciklima, željni tura po još uvijek netaknutoj prirodi…

Kaže kako je ta cesta konačno sanirana te kako tegljači Dom Commercea doista više ne prolaze tuda.

No, što se tiče samog odlagališta građevinskog otpada, na koje naizgled više nema deponiranja te je čak djelomično uređeno, i dalje se pita kakvi su daljnji koraci u sanaciji prostora. Čeka i odgovor DORH-a jer, kako kaže, „dugoročne posljedice za okoliš nisu poznate“.

Pitanje je i što se točno nalazi u cijelom nastalom omanjem brdu – ima li plastike, željeza, boje ili nečega štetnog prekrivenog zemljom?

Gornje Sitno: "Kamioni više ne dovoze zemlju, ali šteta je učinjena"

Slično razmišljaju i s druge strane, one prema Splitu, u Gornjem Sitnom.

– Istina je, kamioni više ne dovoze zemlju, ali šteta je učinjena – kažu nam mještani, koje je sada djelomično alarmiralo nešto drugo, i to na istoj čestici terena.

– Donošenje građevinskog otpada doista je zaustavljeno, makar nedaleko postoje i manji deponiji koje je od 2017. ista tvrtka „stvorila“. Posljednjih tjedana prestali su i iskopi. Da, upravo iskopi, jer su na toj čestici krenuli radovi te su napravljeni putevi, dosta široki i prilično ih je mnogo. Za sada nije jasno gdje vode, zašto su rađeni, a sve informacije koje imamo su neslužbene. Nitko nam ne zna ili ne želi reći o čemu je riječ – kaže nam pak Denis Bratim, koji se zbog svega odlučio angažirati u lokalnoj politici na nezavisnoj listi.

Šetnica, sportsko-rekreacijski objekt ili nešto treće?

Priče koje kruže po selu kažu da se radi nekakva šetnica, no probijeni putevi preširoki su za nešto takvo.

Druga varijanta govori da će se na parceli sagraditi sportsko-rekreacijski objekt.

No nekakve planove, vizuale ili barem „pismo namjere“ nitko od naših sugovornika nije vidio, niti od investitora niti od predstavnika vlasti.

Kažu nam kako nemaju ništa protiv igrališta, ali da tajnovitost oko svega ne pridonosi stvaranju povjerenja s mještanima.

Makar, mora se i to naglasiti, tvrtka Dom Commerce slovi za izuzetno pouzdanu, a vlasnici i direktori za poštene ljude koji plaćaju radnike i ne zakidaju lokalnu zajednicu u kojoj su i danas involvirani. Tako barem kažu praktički svi naši sugovornici.

No generalno činjenica da nisu baš bahato istovarivali otrov, bolnički ili radioaktivni otpad na obroncima Mosora pa smo, eto, relativno zadovoljni jer su u pitanju ipak samo kamenje, daske i koji komad betona, više govori o cjelokupnom stanju u društvu nego o njihovu poštenju.

Državni inspektorat: "Uklonjen je veliki dio građevinskog otpada"

E, da, a što kaže vlast?

Vrlo brzo, munjevito su nam na naš upit odgovorili iz Državnog inspektorata RH, kao uostalom i svaki put. Doista, kad bi sve državne službe bile promptne u komunikaciji s medijima kao DIRH, gdje bi nam bio kraj…

I ovo nije ironija, da ne bi koji zlobni čitatelj pogrešno shvatio ovu napomenu.

Njihov odgovor je, međutim, pomalo u koliziji s našim saznanjima i stavom mještana, makar ostavlja prostor za daljnje intervencije.

Evo integralnog odgovora iz Državnog inspektorata:

„Obavještavamo vas da je inspekcija zaštite okoliša obavila nadzor kontrole izvršenja rješenja pri čemu je utvrđeno da je s predmetne lokacije uklonjen veliki dio građevinskog otpada iz iskopa te je nasuta plodna zemlja za sadnju voćaka i maslina za koju je stranka predočila račune. Inspekcijsko postupanje je u tijeku.“