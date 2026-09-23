Godinu dana bez Nikole Pilića: Velikan iz Splita ostavio je trag koji daleko nadilazi teniske terene

Na današnji dan 2025. godine preminuo je Nikola Pilić.

Prije godinu dana, 22. rujna 2025., preminuo je Nikola Niki Pilić, jedan od najznačajnijih ljudi hrvatskog i europskog tenisa. Imao je 86 godina, a iza njega je ostala karijera kakvom se može pohvaliti malo ljudi – bio je vrhunski igrač, trener, izbornik, mentor i čovjek koji je utjecao na razvoj nekih od najvećih imena svjetskog tenisa.

Rođen je 27. kolovoza 1939. u Splitu, a tenis je počeo igrati relativno kasno, s 13 godina. Samo nekoliko godina poslije već je predstavljao Jugoslaviju kao junior. Njegov uspon doveo ga je do samog svjetskog vrha.

Finale Roland Garrosa i naslov na US Openu

Pilić je tijekom igračke karijere osvojio devet turnirskih naslova na razini koja odgovara današnjem ATP Touru, a među njegovim najvećim rezultatima posebno se ističu Grand Slam nastupi.

Na Wimbledonu je 1967. stigao do polufinala pojedinačne konkurencije, a najveći rezultat u singlu ostvario je 1973. godine kada je igrao finale Roland Garrosa. U borbi za naslov zaustavio ga je veliki Ilie Năstase.

Grand Slam trofej ipak je podigao – u parovima. Pilić i Francuz Pierre Barthès osvojili su US Open 1970. godine, svladavši u finalu australske velikane Roya Emersona i Roda Lavera.

No jedna od najvažnijih epizoda njegove igračke karijere nije vezana uz rezultat.

Pilićeva suspenzija 1973. godine, zbog koje nije mogao nastupiti na Wimbledonu, izazvala je jedan od najvećih prosvjeda igrača u povijesti tenisa. U znak solidarnosti povukao se 81 profesionalni tenisač, među njima i velik broj nositelja. Taj događaj postao je važna epizoda u jačanju tada mladog ATP-a i borbi profesionalnih igrača za veći utjecaj na vlastite karijere.

Nakon igračke karijere izgradio je još veću trenersku

Pilić je profesionalno igranje završio 1978., ali njegova druga velika teniska karijera tek je slijedila.

Kao trener i mentor radio je s velikim imenima poput Borisa Beckera, Michaela Sticha i Gorana Ivaniševića, a njegova akademija u Oberschleißheimu pokraj Münchena stekla je međunarodni ugled.

Posebno mjesto u toj priči zauzima Novak Đoković.

Đokovićeva prva trenerica Jelena Genčić poslala ga je kao 12-godišnjaka Piliću u Njemačku. Pilić je vrlo rano prepoznao potencijal dječaka koji će kasnije postati jedan od najuspješnijih tenisača u povijesti. ATP Pilića navodi kao važnog mentora u razvoju mladog Đokovića, dok ga je srpski tenisač kasnije nazivao svojim teniskim ocem i mentorom.

Pet Davis Cupova s tri reprezentacije

Posebno poglavlje Pilićeve ostavštine predstavlja Davis Cup.

S Njemačkom je kao izbornik osvojio tri naslova – 1988., 1989. i 1993. godine. Prva dva stigla su s generacijom predvođenom Borisom Beckerom, dok je 1993. jednu od ključnih uloga imao Michael Stich.

Potom je došao trenutak koji hrvatski ljubitelji tenisa posebno pamte. Pilić je 2005. vodio Hrvatsku do njezina prvog naslova u Davis Cupu. Hrvatska je u finalu u Bratislavi svladala Slovačku, a reprezentaciju su predvodili Ivan Ljubičić i Mario Ančić. Pilić je tada postao prvi izbornik koji je Davis Cup osvojio s dvije različite države.

Pet godina poslije bio je savjetnik reprezentacije Srbije kada je ona 2010. prvi put osvojila Davis Cup. Pilić je tako sudjelovao u osvajanju pet Davis Cup naslova s tri različite reprezentacije: Njemačkom, Hrvatskom i Srbijom.

Čovjek koji je odgajao prvake

Pilićev značaj zato je teško svesti samo na osvojene turnire i trofeje.

Kao igrač stigao je do finala Roland Garrosa i polufinala Wimbledona te osvojio US Open u parovima. Kao trener i mentor radio je s generacijama vrhunskih igrača. Kao izbornik i savjetnik sudjelovao je u pet osvajanja Davis Cupa, a njegova akademija postala je mjesto na kojem su se razvijali budući velikani.

Kada je teniski svijet u rujnu prošle godine doznao za njegovu smrt, Boris Becker oprostio se od čovjeka s kojim je ostvarivao velike uspjehe nazvavši ga jednim od najboljih trenera na svijetu.

Pilićevo ime i dalje stoji uz neke od najvećih trenutaka europskog tenisa. Od splitskih početaka i velikih Grand Slam mečeva do Beckera, Ivaniševića i mladog Đokovića te povijesnih Davis Cup trofeja – Nikola Pilić ostavio je tenisku ostavštinu koja traje mnogo dulje od jednog života.