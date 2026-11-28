Ivan Perišić i u 37. godini pruža sjajne partije u dresu nizozemskog PSV Eindhovena i hrvatske reprezentacije, a nedavno je zabio Češkoj u Osijeku te Real Madridu u Ligi prvaka.

Iskusni hrvatski ofenzivac u razgovoru za talijanski portal FcInterNews otvoreno je progovorio o nastavku svoje igračke karijere i planovima za budućnost.

"Tajna Modrića i mene, zbog koje se ne primjećuje da godine prolaze, jest glad za uspjehom. To je najvažnija stvar. Ako ne bude ozljeda, želim igrati još dvije godine", poručio je Perišić.

Hrvatski reprezentativac pritom ne isključuje ni mogućnost taktičkog prilagođavanja i promjene dosadašnje uloge na terenu, prenosi Gol.hr.

"Ne znam hoću li i dalje moći igrati na desnom ili lijevom krilu ili ću morati malo promijeniti poziciju i pomaknuti se prema sredini terena. Vidjet ćemo, zasad se dobro osjećam na krilnim pozicijama", izjavio je hrvatski reprezentativac.

Talijani ga povezuju s povratkom na Apenine

Perišiću na kraju aktualne sezone istječe ugovor s nizozemskim PSV-om, a talijanski mediji ponovno spekuliraju o njegovu povratku u Serie A. Nakon što se u posljednje vrijeme spominjao interes Lazija, talijanski FcInterNews posebno ističe Romu, koja još od prošloga ljeta traži pojačanje na krilu.

Iako je prošle zime bio blizu povratka u Inter, milanski klub trenutačno nije opcija za nastavak karijere, premda i dalje zauzima posebno mjesto u Perišićevu srcu.