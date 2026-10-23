Godinama zatrpavali otpad u blizini vodocrpilišta? Uhićeni otac (87) i sin (50), otkriveni zabrinjavajući razmjeri zagađenja

Poduzetnik Krešimir Miličević (50), kojeg nazivaju "gospodarom života i smrti", policija i tužiteljstvo sumnjiče da je u zadnjih 12 godina zagađivao zagrebačku Kosnicu. Uhićen je sa svojim 87-godišnjem ocem Ivanom, prenosi Jutarnji list.

Mlađem Miličeviću određen je istražni pritvor po čak tri osnove te je od sinoć u remetinečkom zatvoru, dok je otac pušten da se brani sa slobode uz mjere opreza.

Naime, dvojac se sumnjiči da su kao direktori u različitim razdobljima u tvrtki Max logistika počinili teška kaznena djela protiv okoliša, odnosno da su ga ugrozili otpadom.

Prema sumnjama, posao s velikim količinama građevinske šute od nusproizvoda do neupotrebljivog materijala, te prhkog azbesta do plastičnih i metalnih materijala te mnogobrojnih elektroničkih uređaja razbacali su i zatrpali u 2. i 3. zoni vodocrpilišta na više od 30 zemljišta u vlasništvu 87-godišnjeg Miličevića, ali i na pet katastarskih čestica u državnom vlasništvu. Otpad je tamo navodno završavao ili uz pomoć samih direktora, ali i drugih suradnika.

Zagađenje tla

Jutarnji piše kako su razmjeri zagađenja u zoni vodocrpilišta i bez ikakve dozvole za gospodarenjem otpadom zabrinjavajući.

Max logistika je izdavala račune za "deponiranje čiste zemlje temeljen sklopljenog ugovora, a radilo se o tvari koje su mogle ugroziti, ili već jesu, kvalitetu vode i tla te opstanak šume, raslinja, gljiva i životinja.

Istražitelji sumnjaju da je 50-godišnji Miličević radnim strojem ukopavao u tlo materijal i zatrpavao ga zemljom i poravnavao. Tako je stvarao skrivena brdašca smeća koja su se uzdizala nekoliko metara iznad tla.

Utvrđeno je da je došlo do ugrožavanja kakvoće tla, a nastavno na to je prijetilo i ugrožavanje kakvoće podzemlja i voda, a nastale promjene su u takvom opsegu da se ne mogu otkloniti u dugom razdoblju, prenosi Jutarnji. Za sada nije utvrđena točna materijalna šteta koju su počinili.

"Navedenim protupravnim radnjama postupili su protivno članku 9. stavak 1., članku 11. stavak 1., članku 32. stavak 1. 2. i 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, protivno članku 5. stavak 1., članku 18. stavak 1. te članku 27. stavak 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom, kao i protivno članku 45. stavak 3. Zakona o šumama, čime su počinili kazneno djelo 'Teška kaznena djela protiv okoliša'", objavila je zagrebačka policija.

Potvrdila je i da je prethodnih godina nekoliko puta postupala prema 50-godišnjaku te ga kazneno prijavila zbog istih kaznenih djela.