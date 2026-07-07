Godinama voda curi u tunel u Dubrovačkoj: Kreću nova ispitivanja, dio površine morat će se kopati

Gradski kotar Gripe izvijestio je građane da Vodovod i kanalizacija nastavlja s provjerom mreže kako bi se utvrdilo odakle dolazi voda koja već godinama curi u tunel u Dubrovačkoj ulici. Kako navode, dosadašnjim provjerama utvrđeno je da problem nije u vodospremi, ali i da se ne radi o otpadnim vodama.

Ispitivanja kod hidranta i iznad tunela

U nastavku radova provodit će se ispitivanja kod hidranta u Ulici Matice hrvatske, kao i na dijelu parkirališta iznad tunela, odnosno iznad nathodnika u Dubrovačkoj ulici. Iz Gradskog kotara Gripe navode kako će se jedan manji dio površine morati i kopati, no nadaju se da će se nakon svih provedenih radnji konačno utvrditi mjesto oštećenja te da će se problem moći sanirati.

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"Molimo vas za razumijevanje", poručili su iz Gradskog kotara Gripe građanima.