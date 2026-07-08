Godinama varali klijente? Podignuta optužnica zbog prijevare teške više od 3 milijuna eura

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu podignulo je optužnicu protiv troje okrivljenika zbog sumnje na niz kaznenih djela povezanih s višemilijunskom prijevarom. Na optuženičkoj klupi našle su se 52-godišnja bivša direktorica poslovnice jedne banke, 57-godišnja osobna bankarica te 56-godišnji muškarac.

Prema navodima DORH-a, dvije zaposlenice banke terete se za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava, prijevaru i pranje novca, dok se muškarca tereti za pranje novca.

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Istražitelji sumnjaju da su tijekom listopada, studenoga i prosinca 2023. godine klijentima nudile navodno iznimno povoljne oročene depozite s kamatama koje banka zapravo nikada nije imala u svojoj službenoj ponudi. Klijente su pritom uvjeravale da podignu novac sa svojih računa ili donesu gotovinu radi ulaganja, no sredstva nisu završavala na računima banke.

Kako bi prikrile prijevaru, navodno su izrađivale lažne ugovore o oročenju koje su predavale klijentima, stvarajući dojam da je novac uredno položen. Time su, prema optužnici, sebi pribavile više od 1,8 milijuna eura protupravne koristi, dok je banka oštećena za nešto više od milijun eura.

Optužnica bivšu direktoricu dodatno tereti da je godinama, od 2013. do sredine 2024., i nakon prestanka rada u banci, na području Varaždina, Čakovca, Zagreba, Splita i drugih mjesta, građanima predstavljala kako zahvaljujući svom položaju može ugovoriti posebne oblike oročene štednje s visokim kamatama.

Na taj je način, tvrdi tužiteljstvo, nagovarala ljude da joj predaju gotovinu ili čak podignu nenamjenske kredite koje bi potom predali njoj. Zauzvrat su dobivali krivotvorene ugovore, dok je dio ranijih ulagača isplaćivan novcem novih, što prema sumnjama istražitelja upućuje na model sličan piramidalnoj shemi.

Procjenjuje se da je na taj način ostvarila gotovo tri milijuna eura nezakonite koristi, dok ukupna šteta za oštećenike premašuje 3,1 milijun eura.

DORH navodi i da je novac stečen prijevarom uplaćivala na vlastite račune, ali i na račune članova obitelji te 56-godišnjeg muškarca, nakon čega ga je koristila za osobne potrebe.

Muškarca se sumnjiči da je bio svjestan nezakonitog podrijetla novca te da je dio sredstava iskoristio za kupnju stana u Zagrebu.

Osobna bankarica, prema optužnici, dio novca koji je preuzela od klijenata iskoristila je za zatvaranje vlastitog kredita i uplate na osobni račun.

Državno odvjetništvo predložilo je sudu da se svim okrivljenicima oduzme imovinska korist za koju se sumnja da je stečena kaznenim djelima, kao i produljenje privremenih mjera osiguranja radi budućeg oduzimanja te imovine.