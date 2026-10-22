Godinama su udisali azbest, a sada bi mogli ostati bez 29.100 eura: Barbir prozvao Vladu zbog radnika Salonita

Saborski zastupnik Centra Damir Barbir upozorio je na, kako tvrdi, novu nepravdu prema bivšim radnicima Salonita iz Vranjica. Vladin prijedlog zakona predviđa obeštećenje od 29.100 eura za radnike koji su najmanje pet godina bili izloženi azbestu, no iz tog bi prava bili isključeni oni koji su već dobili obeštećenje 2011. godine. Barbir smatra da je riječ o neprihvatljivom rješenju te od Vlade traži hitnu izmjenu sporne odredbe.

Radnici Salonita godinama su radili u uvjetima opasnima za zdravlje, izloženi azbestnoj prašini, a nakon zatvaranja tvornice 2006. godine uslijedila je dugotrajna borba za ostvarivanje njihovih prava. Prosvjedi, štrajkovi glađu i višegodišnji zahtjevi za pravdom rezultirali su obeštećenjem tek 2011. godine.

No, kako upozorava Damir Barbir, tadašnja naknada odnosila se na gubitak radnog mjesta, a ne na posljedice dugogodišnje izloženosti azbestu.

"Jedno obeštećenje ne može biti razlog za uskraćivanje drugog"

"Radnici su 2011. dobili obeštećenje zbog gubitka radnog mjesta, ali time nisu obeštećeni za godine provedene udišući azbestnu prašinu i izlažući svoje zdravlje opasnosti. S pravnog aspekta, naknada po jednoj osnovi ne bi smjela automatski isključivati pravo na naknadu po drugoj, različitoj osnovi", poručio je Barbir.

Prema njegovim riječima, sporna zakonska odredba dovodi u nepovoljan položaj upravo one radnike koji su se godinama borili za svoja prava.

Pritom je podsjetio na članak 14. Ustava Republike Hrvatske, koji jamči jednakost svih pred zakonom, kao i na članak 3., kojim je socijalna pravda određena kao jedna od najviših ustavnih vrednota.

"Pa gdje je tu jednakost? Gdje je tu socijalna pravda? To je nova nepravda države prema ljudima koji su već ugrozili svoje zdravlje. Nama treba država koja brine o svojim građanima, a ne država koja im jednom rukom priznaje prava, a drugom ih oduzima", izjavio je zastupnik Centra.

Barbir najavio amandmane ako Vlada ne promijeni zakon

Barbir je pozvao Vladu da do drugog čitanja prijedloga zakona ukloni spornu odredbu članka 2.a stavka 4., kojom se, prema njegovu tumačenju, bivšim radnicima Salonita uskraćuje mogućnost novog obeštećenja.

Ako Vlada ne prihvati taj zahtjev, najavio je podnošenje amandmana i korištenje drugih raspoloživih parlamentarnih mehanizama.

"Ako to ne učini, podnijet ćemo amandmane i koristiti sve raspoložive parlamentarne alate kako bismo zaštitili prava radnika Salonita. Radnici Salonita već su platili previsoku cijenu svojim zdravljem. Najmanje što država može učiniti jest da ih, nakon svega što su prošli, ne kažnjava u ostvarivanju njihovih prava i zaštiti ljudskog dostojanstva", zaključio je Barbir.