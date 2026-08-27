Godinama su se borili, sada je stigla odluka: Kreće sanacija Kupinovice, Supetar uštedio gotovo 600 tisuća eura

Višegodišnja borba Grada Supetra oko odlagališta Kupinovica ulazi u novu fazu. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost za sklapanje Dodatka Ugovoru o sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada "Kupinovica", čime je uklonjena posljednja administrativna prepreka za početak prve faze sanacije.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković poručila je kako je riječ o iznimno važnom trenutku za Supetar, ali i cijeli otok Brač. "Ovo je veoma važan trenutak za Supetar i cijeli otok Brač jer više ne postoje nikakve prepreke za sanaciju odlagališta. Godinama smo radili na tome da pitanje Kupinovice bude riješeno na najbolji način po stanovnike Brača. Sada, kada su sve administrativne prepreke uklonjene te nam je odobreno sufinanciranje u iznosu od 90 posto, veselimo se početku radova", poručila je Marković.

Grad će platiti gotovo 600 tisuća eura manje

Posebno je važna odluka o povećanju udjela sufinanciranja sa 75 na 90 posto. Komunalno društvo GRAD d.o.o. već je provelo postupke javne nabave za sanaciju odlagališta, a ukupna vrijednost četiri odabrane ponude za prvu fazu iznosi 3.934.830,05 eura bez PDV-a. Da je ostalo prvotno predviđeno sufinanciranje od 75 posto, udio Grada Supetra iznosio bi 983.707,51 euro. S povećanjem sufinanciranja na 90 posto, gradski će proračun sudjelovati s 393.483,01 euro.

To znači da je opterećenje za Grad manje za čak 590.224,51 euro. "S obzirom na to da je inicijalni prijedlog sufinanciranja iznosio 75 posto, možemo reći i da smo Gradu uspjeli uštedjeti gotovo 600 tisuća eura samo u prvoj fazi projekta", istaknula je gradonačelnica. Nakon provedenih nabava i odluka o odabiru, dokumentacija je dostavljena Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji je donio odluku o povećanju potrebnih sredstava. Suglasnošću Vlade završen je posljednji administrativni korak, pa se početak radova očekuje uskoro.

Kupinovica će se potpuno zatvoriti nakon otvaranja Lećevice

Prva faza, međutim, neće označiti završetak cijelog projekta. "Moramo naglasiti kako prva faza nije kraj radova na Kupinovici. Paralelno s pripremom prve faze, radili smo i na projektnoj dokumentaciji za preostale faze. Ona je pripremljena te se čeka izdavanje potrebnih dozvola kako bi se moglo nastaviti s za preostale faze. Ona je pripremljena te se čeka izdavanje potrebnih dozvola kako bi se moglo nastaviti s cjelovitom sanacijom. Po otvaranju regionalnog centra Lećevica Kupinovica će se u potpunosti zatvoriti", dodala je Marković.

Iza cijelog slučaja stoji dugogodišnji pravni i politički proces. Gradu Supetru bila je nametnuta obveza preuzimanja otpada s područja cijelog otoka Brača temeljem Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta otpada, koju je donio tadašnji ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić. Grad Supetar odluku je osporio pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Ustavni sud u travnju 2023. ukinuo je sporne odredbe, čime je otvoren put prema sanaciji Kupinovice i povoljnijem modelu financiranja.

Na inicijativu tadašnje članice saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode Ivane Marković, pitanje provedbe odluke Ustavnog suda stiglo je i pred Odbor, koji je 9. srpnja 2024. jednoglasno pozvao nadležno ministarstvo da odluku provede što prije. Od pravne borbe pred Ustavnim sudom, pripreme dokumentacije i dozvola, preko aktivnosti u Hrvatskom saboru do povećanja sufinanciranja i provedbe javne nabave, Grad Supetar sada je završio sve ključne korake. Nakon godina čekanja, sanacija Kupinovice konačno može početi.