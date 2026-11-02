Godinama su nam govorili da volimo svoje tijelo. Onda su stigle injekcije za mršavljenje

Modni spektakl Vogue World Milano održan je pod veličanstvenim staklenim kupolama najstarije talijanske trgovačke galerije. Gigi Hadid pojavila se u arhivskoj kreaciji modne kuće Valentino, roboti su plesali modnom pistom, a Miuccia Prada promatrala ih je namrštena izraza lica.

Raskošni događaj održan je usred mjeseca modnih revija u New Yorku, Londonu, Milanu i Parizu, tijekom kojeg je čak 97,5 posto modela nosilo američku konfekcijsku veličinu četiri ili manju. Ipak, najveće nezadovoljstvo javnosti izazvala je činjenica da se među sponzorima našla farmaceutska kompanija Eli Lilly, čija se tržišna vrijednost mjeri u bilijunima dolara.

Prema pisanju The Guardian organizacije i aktivisti koji se bave problematikom poremećaja prehrane javno su kritizirali povezivanje prestižnog modnog događaja, koji promovira određene ideale ljepote, s proizvođačem lijekova za mršavljenje Zepbound i Mounjaro.

Međutim, posebno je zanimljivo bilo obrazloženje kojim je glasnogovornik kompanije Eli Lilly pokušao opravdati ovu suradnju.

Iz kompanije su poručili da surađuju s kulturnim platformama poput Voguea jer se upravo ondje vode razgovori o tijelu i zdravlju.

„Lilly nastoji preusmjeriti razgovor o tjelesnoj težini s estetike na zdravlje te se suprotstaviti stigmatizaciji s kojom se osobe koje žive s pretilošću svakodnevno suočavaju”, poručio je glasnogovornik.

Takvo objašnjenje moglo bi posebno zainteresirati ljubitelje dvosmislenog korporativnog jezika, s obzirom na to da je riječ o suradnji farmaceutske kompanije koja proizvodi lijekove za mršavljenje i modne industrije u kojoj izrazito vitka tijela i dalje dominiraju.

Živimo u neobičnom vremenu

Dakle, da sažmemo: farmaceutska kompanija Eli Lilly udružila se s Vogueom, časopisom koji je više od stoljeća sinonim za modu, glamur i mršavost, kako bi, prema vlastitim tvrdnjama, razgovor o tjelesnoj težini udaljila od estetike i usmjerila prema zdravlju. No Eli Lilly nije jedina koja se u ovom zbunjujućem trenutku koristi proturječnim i teško razumljivim porukama, prema pisanju The Guardian.

Živimo u neobičnom vremenu kada je riječ o načinu na koji govorimo o tijelu i fizičkom izgledu. Pokret prihvaćanja vlastitog tijela, poznat kao body positivity, koji je vrhunac popularnosti dosegnuo krajem 2010-ih, gotovo je potpuno nestao iz dominantne vizualne kulture. Njegova temeljna poruka bila je da nijedan oblik tijela nije moralno, seksualno ili estetski vrjedniji od drugoga. Ipak, dio društvenih promjena koje je taj pokret potaknuo ostao je prisutan.

Na vrhuncu popularnosti pokreta mnogi su od nas naučili drukčije razmišljati o tijelima, kako vlastitima tako i tuđima. Govorilo nam se da su sva tijela lijepa. Tu su poruku najprije širili aktivisti, a zatim su je preuzeli veliki brendovi, koristeći je čak i za prodaju dezodoransa.

Istodobno su izrazi poput fat shaming (posramljivanje zbog debljine) i body shaming (posramljivanje zbog fizičkog izgleda) postali široko rasprostranjeni. Brojne poznate žene javno su progovorile o boli koju su im tijekom prethodnog desetljeća nanosili neprestano procjenjivanje i komentiranje njihova izgleda, bilo da je dolazilo od predstavnika modne i zabavne industrije, internetskih trolova, obožavatelja ili medija.

Postajali smo svjesniji i činjenice da čak i usputni razgovori o kilogramima, dijetama i izgledu mogu ozbiljno naštetiti osobama koje se bore s poremećajima prehrane.

Razgovori o dijetama postupno su postali društveno nepoželjni, a prihvaćanje vlastitog tijela zamijenilo je mršavost kao ideal kojemu bi trebalo težiti. Barem su nas tako učili. Ili smo se, u najmanju ruku, trudili u to povjerovati.

Cijeli tekst pročitajte OVDJE.