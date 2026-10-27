Godinama su ga pratili podsmijeh i priče o prokletstvu, a sada je najbolji na svijetu! Zabio 73 gola i osvojio Zlatnu loptu

Harry Kane, 33-godišnji napadač minhenskog Bayerna i kapetan engleske nogometne reprezentacije, osvojio je Zlatnu loptu za 2026. godinu, najprestižniju individualnu nagradu u svjetskom nogometu. Na svečanosti održanoj u ponedjeljak navečer u londonskom kazalištu Palladium završio je ispred najvećih konkurenata, Francuza Kyliana Mbappéa i španjolskog čuda od djeteta Laminea Yamala.

Time je postao prvi engleski nogometaš koji je osvojio Zlatnu loptu nakon Michaela Owena 2001. godine, prekinuvši čekanje dugo četvrt stoljeća.

Nevjerojatne brojke: 73 gola u 65 utakmica!

Kane je nagradu osvojio nakon najbolje golgeterske sezone u svojoj karijeri. U 65 nastupa za Bayern München i englesku reprezentaciju postigao je čak 73 pogotka, uz osam asistencija.

S Bayernom je osvojio njemačko prvenstvo, Kup Njemačke i Superkup, a odlične igre donijele su mu i europsku Zlatnu kopačku.

Posebno impresivan bio je njegov učinak u Ligi prvaka, u kojoj je postigao 14 pogodaka, samo jedan manje od Kyliana Mbappéa. Bayern je svoj europski put završio u polufinalu, gdje ga je zaustavio kasniji prvak Paris Saint-Germain.

Kane je predvodio i Englesku na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Englezi su natjecanje završili na trećem mjestu, ostvarivši najbolji plasman nakon osvajanja svjetskog naslova 1966. godine. Kane je pritom postigao šest pogodaka.

Od igrača bez trofeja do najboljeg na svijetu

Posebnu težinu ovom priznanju daje Kaneov dosadašnji nogometni put. Godinama je bio jedan od najubojitijih napadača svjetskog nogometa, ali su ga tijekom dugog razdoblja provedenog u Tottenhamu pratili komentari da, unatoč osobnim rekordima, ne uspijeva osvojiti velike trofeje.

Odlazak iz Londona u Bayern München 2023. godine pokazao se presudnim za nastavak njegove karijere. U Njemačkoj je nastavio rušiti golgeterske rekorde, ali je napokon počeo osvajati i momčadska priznanja.

Zanimljivo je da je Zlatnu loptu osvojio upravo u Londonu, gradu u kojem je proveo najveći dio svoje profesionalne karijere.

Ovogodišnja dodjela imala je i posebno povijesno značenje. Zlatna lopta slavi 70. obljetnicu, a prvi put dodijeljena je 1956. godine upravo jednom Englezu, legendarnom Stanleyju Matthewsu. Kane je postao peti engleski nogometaš koji je osvojio ovo priznanje, nakon Matthewsa, Bobbyja Charltona, Kevina Keegana i Michaela Owena.

Neobičan skandal nekoliko sati prije dodjele

Sama ceremonija nije prošla bez kontroverzi. Kako je izvijestio britanski BBC, nekoliko sati prije proglašenja pobjednika na službenoj stranici Zlatne lopte slučajno su objavljeni unaprijed pripremljeni tekstovi koji su različite nogometaše predstavljali kao osvajače nagrade.

Među njima su bili Kane, Mbappé i Yamal, zbog čega su društvene mreže preplavile spekulacije o mogućem prijevremenom otkrivanju rezultata.

Organizatori su naknadno objasnili da su tekstovi bili pripremljeni za različite moguće pobjednike te da njihova objava nije otkrivala stvarni ishod glasanja.

Na kraju se pokazalo da je Kane doista osvojio nagradu, ali tek nakon službenog proglašenja postalo je jasno tko je pobjednik.

Španjolka treći put najbolja na svijetu

U ženskoj konkurenciji slavila je Alexia Putellas, koja je osvojila svoju treću Zlatnu loptu, nakon nagrada 2021. i 2022. godine.

Španjolska nogometašica prošlu je sezonu provela u Barceloni, s kojom je osvojila niz trofeja, uključujući Ligu prvakinja, a tijekom ljeta prešla je u engleski London City Lionesses.

Od ostalih priznanja vrijedi izdvojiti Laminea Yamala, koji je treći put zaredom proglašen najboljim mladim nogometašem, dok je nagradu za najboljeg trenera osvojio španjolski izbornik Luis de la Fuente.

Najboljim muškim klubom proglašen je Paris Saint-Germain, a u ženskoj konkurenciji Barcelona