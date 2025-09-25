Godinama se u Splitu čekalo. Konačno se nešto pokrenulo oko poznate splitske ulice. Predan je zahtjev za građevinsku dozvolu, ali posla još uvijek ima puno…

Kako doznajemo, za projekt uređenja Lovrinačke ulice konačno je nakon dugogodišnje trakavice predan zahtjev za građevinsku dozvolu, no postupak još nije pokrenut. Kako nam otkrivaju iz Grada Splita, početak radova predviđen je nakon što se građevinska dozvola ishoduje te po dovršetku postupka izvlaštenja zemljišta koji je u tijeku.

Prometna povezanost i rasterećenje kvartova

Grad Split otkriva za Dalmaciju Danas da potpuna prometna povezanost neće biti ostvarena izgradnjom samo ovog dijela Lovrinačke ulice. Naime, nužno je realizirati nastavak Lovrinačke do Bračke ulice, označen u detaljnom planu kao dionica A3, i povezati je s Bračkom ulicom. Tek tada će se rasteretiti uske kvartovske ulice Mertojaka i Trstenika, kojima trenutno prolazi znatan dio prometa.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture Grada Splita te u proračunu za 2025. godinu, s projekcijama za 2026. i 2027., jasno je predviđeno rješavanje nastavka Lovrinačke ulice do Bračke, kao i izgradnja same Bračke ulice. Za dionicu Bračke, od Žnjanske do Puta Duilova, uključujući i križanje s Lovrinačkom, izrađen je idejni projekt. Kako saznajemo iz Grada Splita, u svibnju 2025. podnesen je i zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, čime se otvara put daljnjoj realizaciji ovog prometno važnog spoja.

Investicije i izvori financiranja

Prema gradskom proračunu za 2025. godinu, s projekcijama u narednim godinama, osigurana su sredstva za nastavak uređenja Lovrinačke ulice i izgradnju Bračke ulice. Financiranje će se provoditi kroz gradski proračun namijenjen komunalnoj infrastrukturi.

U samom proračunu navedeni su kapitalni projekti: Lovrinačka ulica (K740004): uključuje rashode za usluge vještačenja, građevinsko zemljište i cestovnu infrastrukturu, s izvorima financiranja iz općih prihoda i primitaka, te namjenskih primitaka od zaduživanja. Brač­ka ulica (K740017): obuhvaća ostale intelektualne usluge i cestovnu infrastrukturu, također financirane iz općih prihoda i namjenskih sredstava od zaduživanja.