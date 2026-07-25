Godinama pogrešno slažemo hladnjak: Evo gdje zapravo trebaju stajati mlijeko i jaja

Mnogi od nas vrata hladnjaka smatraju najpraktičnijim mjestom za spremanje svakodnevnih namirnica. Ondje su boce, mlijeko, jaja i umaci uvijek pri ruci, a ugrađeni pretinci izgledaju kao da su upravo za to namijenjeni.

No, prema pisanju portala Southern Living, stručnjaci upozoravaju da su vrata hladnjaka zapravo jedan od najnepovoljnijih dijelova za čuvanje osjetljivih namirnica. Iako su praktična, to je ujedno i najtoplija zona hladnjaka, s najviše promjena temperature.

Svaki put kada otvorimo hladnjak, topli zrak iz kuhinje ulazi upravo u taj dio. Tijekom dana vrata se više puta otvaraju i zatvaraju, zbog čega temperatura na policama vrata stalno varira. To može ubrzati kvarenje hrane i skratiti njezinu svježinu.

Važno je gdje što stoji

Kod organizacije kuhinje često razmišljamo o estetici, urednim policama, lijepim posudama i maksimalnom iskorištenju prostora. No jednako je važno pravilno rasporediti namirnice. Unutarnje police hladnjaka imaju stabilniju temperaturu, posebno stražnji dio, pa su idealne za proizvode koji zahtijevaju stalno hlađenje, piše Jutarnji list.

Što ne biste trebali držati na vratima hladnjaka? Najosjetljivije namirnice bolje je premjestiti na unutarnje police.

Mlijeko

Iako mnogi hladnjaci imaju visoke pretince na vratima upravo za velike boce mlijeka, to nije najbolje mjesto. Mlijeko će dulje ostati svježe ako ga držite na donjoj ili srednjoj polici prema stražnjem dijelu hladnjaka.

Jaja

Ugrađeni držači za jaja na vratima mogu izgledati praktično, ali temperatura tamo najviše oscilira. Najbolje ih je ostaviti u originalnoj ambalaži i spremiti na unutarnju policu. Kartonska kutija dodatno ih štiti i sprječava upijanje mirisa drugih namirnica.

Meso, riba i perad

Sirove namirnice životinjskog podrijetla nikada ne bi trebale biti na vratima hladnjaka. Držite ih u zatvorenim posudama na najnižoj polici, gdje su najhladniji uvjeti i manja mogućnost kapanja na druge proizvode.

Jogurt, svježi sir i ostali mliječni proizvodi

I njima više odgovara stabilna temperatura unutrašnjosti hladnjaka nego stalne promjene na vratima.

Što pripada na vrata hladnjaka?

Vrata nisu beskoristan prostor, samo ih treba koristiti za prave namirnice. Idealna su za proizvode koji mogu podnijeti manje promjene temperature, poput kečapa, senfa, majoneze i umaka, ljutih umaka, kiselih krastavaca, maslina, džemova i marmelada, preljeva za salate, octa i sličnih začina, pića u bocama i pasteriziranih sokova. To su proizvodi koji najčešće sadrže sol, šećer, ocat ili druge sastojke koji im pomažu da dulje ostanu stabilni, piše Jutarnji list.

Kako organizirati hladnjak poput dizajnera kuhinje? Dobro organiziran hladnjak nije samo praktičniji, izgleda urednije i pomaže u smanjenju bacanja hrane.

U istom tekstu na SL-u savjetuju da isprobate sljedeći raspored. U vrata hladnjaka stavite umake, začine, boce i napitke. Na gornje i srednje police gotovu hranu, ostatke ručka, sir, jogurt i proizvode spremne za konzumaciju. Stražnji dio polica nek ostane za mlijeko i namirnice kojima treba najstabilnija temperatura, a na donju policu stavite sirovo meso, ribu i perad u zatvorenim posudama.

Osim pravilnog rasporeda, važno je i ne pretrpavati hladnjak. Hladan zrak mora slobodno cirkulirati kako bi temperatura bila jednaka u cijelom uređaju.

Mala promjena koja čuva hranu

Ponekad najjednostavnije promjene imaju najveći učinak. Premještanjem nekoliko namirnica s vrata hladnjaka na odgovarajuće police možete produljiti njihovu svježinu, smanjiti količinu otpada i bolje iskoristiti prostor.

Dakle, ako godinama držite mlijeko i jaja na vratima hladnjaka, možda je vrijeme za malu promjenu organizacije. Vaš hladnjak, ali i vaša kuhinja, bit će zahvalni.