Godinama je živjela uvjerena da ima rak: Nakon 11 godina kemoterapije otkrila istinu koja ju je slomila

Becky Jones imala je 21 godinu kada su joj liječnici priopćili da ima tumor na mozgu i da joj je preostalo samo nekoliko mjeseci života. Ta dijagnoza, koju je postavio iskusni onkolog, pokrenula je jedanaestogodišnje liječenje kemoterapijom koje joj je iz temelja promijenilo život.

Danas, s 33 godine, saznala je da nikada nije imala rak, već upalu mozga koja se mogla liječiti steroidima. Jones je jedna od više od 40 pacijenata koji su pokrenuli tužbu protiv bolnice University Hospitals Coventry and Warwickshire (UHCW) zbog, kako tvrde, dugotrajnog ili nepotrebnog liječenja, piše BBC.

"Stalno su mi ponavljali da ću umrijeti ako ne budem išla na kemoterapiju", rekla je Jones. Redovito je osjećala mučninu, nije mogla sudjelovati u obiteljskim događanjima, karijera joj je prekinuta, a stalno je živjela u strahu.

"Praktički mi je uništio život"

Jones tvrdi da joj je profesor Ian Brown iz bolnice u Coventryju rekao kako će kemoterapijski lijek temozolomid (TMZ) morati uzimati do kraja života. To je, navodno, tvrdio unatoč smjernicama koje preporučuju najviše šest ciklusa liječenja kroz šest mjeseci.

Kada je postavljala pitanja o rezultatima brojnih snimaka koje nisu pokazivale dokaze o tumoru, onkolog joj je odgovorio da on "nije vidljiv golim okom". Istinu je saznala tek 2025. godine, kada je pokrenuta provjera slučajeva pacijenata profesora Browna.

"Nikada nisam imala tumor na mozgu. Dobila sam pogrešnu dijagnozu i provela veći dio odraslog života na terapijama bez ikakvog razloga", izjavila je. Dodala je kako joj je liječnik "praktički uništio život". I drugi Brownovi pacijenti potvrdili su za BBC da su godinama uzimali TMZ, što im je ostavilo ozbiljne zdravstvene posljedice. Jedna pacijentica vjeruje da je zbog lijeka postala neplodna, dok je druga razvila leukemiju nakon 100 nepotrebnih ciklusa terapije, prenosi Index.

Početak i tijek liječenja

Godine 2012. život je za Jones tek počinjao. Radila je kao operaterka videonadzora na stadionu u Coventryju, gdje je upoznala partnera Petea. Ubrzo nakon toga počele su jake migrene, zbog čega je potražila liječničku pomoć. Privatni neurokirurg obavio je biopsiju mozga.

Međutim, njezina odvjetnica Fiona Tinsley kaže da je profesor Brown dijagnosticirao glioblastom četvrtog stupnja, jedan od najagresivnijih oblika raka mozga, i prije nego što su stigli nalazi biopsije. BBC je nekoliko puta pokušao stupiti u kontakt s umirovljenim profesorom, ali bez uspjeha.

Jones je godine na kemoterapiji opisala kao "užasne". "Stalne mučnine, bolovi u trbuhu, čirevi u ustima i svakodnevni umor - bilo je strašno", rekla je. Lijek je utjecao na svaki dio njezinog života. Zbog straha od infekcija izbjegavala je druženja i obiteljska okupljanja.

Oduzeli su joj vozačku dozvolu, a poslije su joj je ograničili. "Prije terapije stalno sam išla u teretanu, trčala sam, a Pete i ja smo često izlazili na večere, što kasnije više nisam mogla", objasnila je. Liječnici su im rekli i da neće moći zatrudnjeti. "Kasnije sam ipak rodila dvoje djece, a on mi je rekao da su oboje čudo", dodala je.

Nagla obustava terapije i otkriće

Terapija je trajala više od desetljeća, a onda je 2024. iznenada primila poziv. Liječnik joj je rekao da se kemoterapija prekida. "Nije naveo nikakav razlog. Rekao mi je samo da je Ian Brown otišao u mirovinu - to je bio prvi glas o tome", kaže Jones. Rečeno joj je da će na sva pitanja odgovoriti njezin novi onkolog, ali joj nisu dali ime. "Nisam znala što učiniti, kome se obratiti niti s kim razgovarati jer u tom razdoblju nisam imala nikakvu podršku bolnice", rekla je. U svibnju 2025., nakon neovisne analize koju su za njezine odvjetnike proveli neurokirurzi i radiolozi, doznala je da nikada nije imala rak mozga. Zapravo je bolovala od tumefaktivne demijelinizacije – upale koja se obično liječi jakim steroidima, prenosi Index.

Nalazi neovisne revizije

Preliminarni nalazi revizije Kraljevskog zbora liječnika (RCP) pokazali su da su pacijenti u toj bolnici rutinski primali dugotrajne terapije TMZ-om, uz "malo ili nimalo dokaza o koristi". U izvješću stoji da propusti osoblja predstavljaju "izdaju povjerenja pacijenata".

Postavilo se i pitanje zašto bolnički farmaceuti nisu reagirali na činjenicu da pacijenti neprekidno uzimaju oralnu kemoterapiju 10 do 15 godina. Revizija, koja nije imenovala profesora Browna već ga je oslovljavala kao "doktora Y", utvrdila je da je od 20 pregledanih slučajeva njih 15 bilo "općenito nezadovoljavajuće".

Onkolog nije sudjelovao u reviziji. Utvrđeno je da postoji "oskudan dokaz" o razumijevanju i dokumentiranju rizika uzimanja lijeka te da je u nekim slučajevima nedostajalo "kliničke znatiželje" i suradnje s kolegama, što je omogućilo da se dijagnostičke pogreške nastave. Jones je te nalaze opisala kao "jezive". "Nije stvar samo u tome što je on radio, nego u tome kako su mu dopustili da toliko dugo radi na svoju ruku. Kao da je vodio vlastitu predstavu, a nitko nije nadzirao što radi", zaključila je.

Odgovor bolnice

Glasnogovornik bolnice UHCW rekao je da su sve pogođene pacijente pregledali iskusni liječnici i da su im osigurani odgovarajući planovi skrbi. "Također provodimo neovisnu reviziju naših sustava za prijavu nepravilnosti kako bismo osigurali da se osoblje osjeća potpuno podržano i sigurno u prijavljivanju bilo kakvih sumnji. Bolnica će procijeniti cjelovitu reviziju RCP-a kada bude objavljena i poduzeti daljnje korake na temelju njezinih nalaza. Želimo umiriti zajednicu i naglasiti da su nam sigurnost, iskustvo i dobrobit pacijenata na prvom mjestu", dodali su iz bolnice.