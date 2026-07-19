Godinama je varala ljude po Splitu: Predstavljala se kao liječnica, mijenjala imena, a nasamarila je i oca svog momka

Bilo je to u proljeće 2012. godine, kada su otac i sinovi iz Splita upoznali svoju "spasiteljicu", ženu koja im je obećala da će starijem muškarcu srediti status invalida, a sinove zaposliti u DM-u. Za to je dobročinstvo tražila novčanu nagradu, a nakon što su joj sve skupa isplatili više od 55 tisuća eura, shvatili su da, tada 41-godišnja Sandra Š., možda i nema dobre namjere, piše Jutarnji.

No, obitelj B. bila je tek jedna u nizu onih koji su povjerovali Sandri Š. Tijekom nekoliko godina predstavljala se kao osoba s vezama u državnim institucijama, liječnica, zaposlenica MORH-a ili jednostavno netko tko "može srediti" ono što drugi ne mogu. Jednima je obećavala invalidske mirovine i braniteljska prava, drugima zaposlenje u DM-u ili HVIDRA-i, trećima povoljne kredite. Za svaku je uslugu unaprijed tražila novac, uvjeravajući žrtve da je riječ o troškovima postupka ili nagradi za njezino posredovanje.

Uplaćivali joj velike novce

Na isti način prevarila je i J. C., kojem se predstavljala kao liječnica pod imenom Ira. Obećala mu je da će mu riješiti status invalida, zbog čega joj je u više navrata uplatio oko 60.000 kuna na različite račune. Na sudu je ispričao da ženu nikada nije ni upoznao, već su komunicirali isključivo telefonom, a njezin pravi identitet doznao je tek nakon policijske istrage.

Supružnicima I. i S. S. tvrdila je da radi u Ministarstvu obrane te da može ishoditi kredit pod povoljnim uvjetima. Prije toga, govorila im je, potrebno je uplatiti određene iznose. Oni su joj u više navrata predavali novac, ukupno više od 30.000 kuna, no obećani kredit nikada nisu dobili.

Još je jednoj žrtvi obećala zaposljenje i to u HVIDRA-i. Osim što joj je predao 7.000 kuna, na njezin je zahtjev kupovao i bonove za mobitel. Sličnu priču slušao je i I. S. K., poznanik iz rata s kojim je služila u IV. gardijskoj brigadi. Njega je uvjerila da može srediti mirovinu pa joj je predao 30.000 kuna. Nakon što je shvatio da od obećanja neće biti ništa, tražio je da mu vrati novac, no ona se na to oglušila.

Više identiteta i brojeva

Najveći pojedinačni iznos izgubio je B. R. Njega je uvjerila da će mu riješiti status branitelja, braniteljske dionice i odlazak u mirovinu. Vjerujući njezinim obećanjima, tijekom gotovo dvije godine predao joj je više od 400.000 kuna.

Bilo je to u proljeće 2012. godine, kada su otac i sinovi iz Splita upoznali svoju "spasiteljicu", ženu koja im je obećala da će starijem muškarcu srediti status invalida, a sinove zaposliti u DM-u. Za to je dobročinstvo tražila novčanu nagradu, a nakon što su joj sve skupa isplatili više od 55 tisuća eura, shvatili su da, tada 41-godišnja Sandra Š., možda i nema dobre namjere, piše Jutarnji.

No, obitelj B. bila je tek jedna u nizu onih koji su povjerovali Sandri Š. Tijekom nekoliko godina predstavljala se kao osoba s vezama u državnim institucijama, liječnica, zaposlenica MORH-a ili jednostavno netko tko "može srediti" ono što drugi ne mogu. Jednima je obećavala invalidske mirovine i braniteljska prava, drugima zaposlenje u DM-u ili HVIDRA-i, trećima povoljne kredite. Za svaku je uslugu unaprijed tražila novac, uvjeravajući žrtve da je riječ o troškovima postupka ili nagradi za njezino posredovanje.

Uplaćivali joj velike novce

Na isti način prevarila je i J. C., kojem se predstavljala kao liječnica pod imenom Ira. Obećala mu je da će mu riješiti status invalida, zbog čega joj je u više navrata uplatio oko 60.000 kuna na različite račune. Na sudu je ispričao da ženu nikada nije ni upoznao, već su komunicirali isključivo telefonom, a njezin pravi identitet doznao je tek nakon policijske istrage.

Supružnicima I. i S. S. tvrdila je da radi u Ministarstvu obrane te da može ishoditi kredit pod povoljnim uvjetima. Prije toga, govorila im je, potrebno je uplatiti određene iznose. Oni su joj u više navrata predavali novac, ukupno više od 30.000 kuna, no obećani kredit nikada nisu dobili.

Još je jednoj žrtvi obećala zaposljenje i to u HVIDRA-i. Osim što joj je predao 7.000 kuna, na njezin je zahtjev kupovao i bonove za mobitel. Sličnu priču slušao je i I. S. K., poznanik iz rata s kojim je služila u IV. gardijskoj brigadi. Njega je uvjerila da može srediti mirovinu pa joj je predao 30.000 kuna. Nakon što je shvatio da od obećanja neće biti ništa, tražio je da mu vrati novac, no ona se na to oglušila.

Više identiteta i brojeva

Najveći pojedinačni iznos izgubio je B. R. Njega je uvjerila da će mu riješiti status branitelja, braniteljske dionice i odlazak u mirovinu. Vjerujući njezinim obećanjima, tijekom gotovo dvije godine predao joj je više od 400.000 kuna.

Iz iskaza svjedoka proizlazi da je Sandra Š. često koristila više identiteta i telefonskih brojeva. Jedna od svjedokinja ispričala je kako joj se predstavljala kao "Lorena", a novac koji je pristizao na njezin račun podizala je i predavala osobi koja se predstavljala kao "Marica". Tek nakon policijske akcije shvatila je da su Lorena i Marica zapravo ista osoba.

Uništena obitelj

Posebno potresan bio je iskaz jedne prevarene obitelji. Otac Š. B. ispričao je da je optuženu upoznao preko sina B. B., s kojim je kratko bila u vezi. Povjerovao je njezinim obećanjima da će njemu riješiti invalidninu, a drugom sinu F. B. zaposlenje u DM-u. Novac joj je, rekao je, nosio kad god bi to zatražila, na kućnu adresu, uplaćivao na račune ili predavao trećim osobama. Ukupno joj je dao oko 320.000 kuna, a to je na kraju financijski uništilo obitelj.

- Ja tu ženu nikada nisam vidjela, novac joj je uplaćivao moj suprug, a i ja sam ga u dva navrata dala nekom muškarcu u koverti. Moj suprug je dobio odštetu od 200.000 kuna jer je doživio ozlijedu na radu i na kraju joj je predao sav taj novac. Digli smo i kredit od 48.000 kuna, a digao ga je i sin u iznosu od 50.000 kuna. Bilo je i drugih uplata novaca koji smo posuđivali. U konačnici smo bili financijski uništeni, a suprug je doživio infarkt - ispričala je na sudu A. B., supruga Š. B.

Na kraju postupka Sandra Š. priznala je krivnju za kaznena djela za koja nije nastupila zastara. Sudu je rekla da se iskreno kaje, da se srami svojih postupaka i da joj nije jasno zašto je tako postupala. Tvrdila je da je u međuvremenu odslužila zatvorsku kaznu u drugom predmetu, da danas živi mirnim životom te da dio mirovine već odlazi na podmirenje dugova oštećenicima.

Oštećenici će teško do odštete

Sud je njezino priznanje, kajanje i spremnost da nadoknadi štetu uzeo kao olakotne okolnosti. S druge strane, otegotnim je ocijenio činjenicu da je kaznena djela činila godinama, prema velikom broju ljudi te da je već ranije osuđivana za istovrsna kaznena djela.

Zbog sedam kaznenih djela, odnosno jedne iznude i šest prijevara, nepravomoćno je osuđena na jedinstvenu kaznu od dvije godine i dva mjeseca zatvora. Istodobno joj je naloženo da dijelu oštećenika isplati ukupno 128.458,75 eura odštete. No, teško da će taj novac vidjeti s obzirom na to da je Sandra Š. lošeg imovinskog stanja, bez posla, a morati će izvršiti i zatvorsku kaznu.

Na kraju, za četiri prijevare sud nije mogao odlučivati o krivnji jer je u međuvremenu nastupila zastara kaznenog progona pa je optužba u tom dijelu odbijena, a oštećenici su sa svojim odštetnim zahtjevima upućeni u građansku parnicu.