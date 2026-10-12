Godinama je upozoravala na noćne klubove, a sada Arapović Bonačić ne želi komentirati! Krpetić o vlasti: "Imaju sukno i škare"

Nakon burne tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Splita, posvećene problematici noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri, na kojoj su usvojena četiri zaključka, otvorilo se pitanje hoće li oni doista donijeti promjene ili će stanovnici centra Splita i iduću turističku sezonu dočekati s istim problemima. Vijećnici su, podsjetimo, usvojili zaključke kojima se traži reguliranje organiziranih obilazaka barova, poznatih kao "pub crawl" ture, izmještanje takozvanih party brodova te pokretanje zakonskih izmjena kojima bi se ograničilo ili zabranilo otvaranje novih noćnih klubova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama u povijesnoj jezgri.

Međutim, prijedlog Centra kojim se nastojalo ograničiti točenje alkohola u noćnim klubovima u središtu grada nije dobio potrebnu podršku, što je izazvalo nove političke sukobe između oporbe i vladajuće većine predvođene HDZ-om. Za komentar usvojenih zaključaka obratili smo se Marinu Krpetiću, predsjedniku Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita Get, te Lari Arapović Bonačić, dosadašnjoj nezavisnoj predsjednici Gradskog kotara Grad, koja je na nedavnim izborima predvodila pobjedničku listu HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Krpetić: "Zaključci su općeniti i paušalni. Prilično sam siguran da se situacija želi ostaviti ovakvom"

Marin Krpetić jedan je od istaknutih predstavnika stanovnika splitske povijesne jezgre. Kao predsjednik Udruge Get godinama se bavi problemima života u centru Splita, osobito posljedicama masovnog turizma, noćnog života i sve težeg suživota stanovnika s ugostiteljskim i turističkim djelatnostima. Njegova udruga zastupa interese stanovnika povijesne jezgre, a upravo je Krpetić bio među predstavnicima građana čije se sudjelovanje tražilo na tematskoj sjednici Gradskog vijeća.

U razgovoru za naš portal nije skrivao nezadovoljstvo onime što je na kraju usvojeno. "Zaključci su općeniti i paušalni i prilično sam siguran da se situacija želi ostaviti u ovakvom statusu. Činjenica je da jedna te ista stranka ima vlast doslovno od Sabora do kotara, ima, što se kaže, sukno i škare i ako postoji volja, situacija se može dovesti u red", poručio je Krpetić. Smatra da je ključ problema u postojećem zakonodavnom okviru koji gradovima ne omogućuje dovoljno samostalnosti u reguliranju rada noćnih klubova.

"Govorimo o doslovno pet objekata od stotinjak u jezgri Splita"

Prema njegovim riječima, rješenje nije u općenitim zaključcima, nego u konkretnom prijenosu ovlasti s državne na lokalnu razinu. "Smatram da bi prije svega trebalo apelirati na državu da spusti odlučivanje o radnom vremenu noćnih klubova lokalnoj samoupravi te omogući zoniranje. Naime, rad ostalih ugostiteljskih objekata potpada pod Grad Split i njihovo radno vrijeme u centru grada ograničeno je na ponoć ili dva sata, vikendom na Rivi, što na kraju odgovara svima jer se uspiju naspavati i stanovnici, a na kraju krajeva i samo osoblje kafića", objašnjava Krpetić. Posebno ističe podatak koji, prema njegovu mišljenju, pokazuje koliko je problem zapravo ograničen i koliko bi njegovo rješavanje moglo biti jednostavnije nego što se predstavlja. "Dakle, da bi se stanje dovelo u red, govorimo o doslovno pet objekata od postojećih stotinjak u jezgri Splita", naglašava. Krpetić upozorava i na ono što smatra velikim apsurdom postojećeg sustava. Uspoređuje uvjete za otvaranje apartmana u stambenim zgradama s mogućnošću otvaranja noćnih klubova. "Danas, ako otvarate apartman u stambenoj zgradi, trebate suglasnost većine stanara, a za noćni klub ishodujete dozvolu bez problema. Smatram da je nedopustivo u bilo kojem dijelu grada otvaranje takvih objekata bez suglasnosti ostalih vlasnika, a kamoli u samom srcu UNESCO-ove baštine", ističe.

Ipak, priznaje da se dio problema ne može riješiti bez promjene zakona. "Mislim da je sama revizija po sadašnjem zakonodavstvu nemoguća. Zato su potrebne zakonske izmjene, pa pozdravljam takav zaključak", dodaje Krpetić. Time je jasno dao do znanja da, unatoč kritici općenitosti usvojenih zaključaka, podržava dio koji se odnosi na pokretanje zakonskih promjena za ograničavanje otvaranja noćnih klubova u stambenim zgradama.

"Već osam mjeseci nije održana sjednica Koordinacijskog vijeća"

Predsjednik Udruge Get upozorio je i na još jedan problem koji je, prema njegovim riječima, ostao izvan fokusa javnosti. Riječ je o radu Koordinacijskog vijeća Plana upravljanja starom gradskom jezgrom, tijela u kojem sudjeluju predstavnici i stručnjaci upoznati s problemima povijesnog središta Splita. "Također, već osam mjeseci nije održana sjednica Koordinacijskog vijeća Plana upravljanja starom gradskom jezgrom, gdje se raspravlja o ovoj problematici, predlažu mjere, a sudionici su relevantniji i upućeniji u temu od gradskih vijećnika. Još jednom apeliram da se sjednice nastave redovno održavati", poručio je Krpetić. Njegova poruka gradskoj vlasti tako je prilično jasna: umjesto novih rasprava bez konkretnih učinaka, potrebno je aktivirati postojeće mehanizme, pokrenuti zakonske izmjene i omogućiti Splitu da samostalnije odlučuje o noćnom životu u vlastitoj povijesnoj jezgri.

Pitali smo i Laru Arapović Bonačić: Nekada je upozoravala na noćne klubove, sada ne želi komentirati zaključke

Za komentar zaključaka obratili smo se i Lari Arapović Bonačić, dosadašnjoj predsjednici Gradskog kotara Grad.

Ona je proteklih godina kao nezavisna predstavnica građana javno upozoravala na probleme s kojima se suočavaju stanovnici stare gradske jezgre, osobito zbog noćnih klubova, alkoholiziranih turista, buke i narušavanja javnog reda i mira. Još 2024. godine upozoravala je da, unatoč skraćivanju radnog vremena pojedinih ugostiteljskih objekata, najveći problem ostaju noćni klubovi koji rade cijelu noć te trgovine alkoholnim pićima. I tijekom ljeta 2026. javno je govorila o problemima koje stvaraju skupine turista, ističući da se komunalne kazne pišu, ali da noćni klubovi i dalje privlače posjetitelje zbog kojih stanovnici teško dolaze do noćnog mira.

U međuvremenu se dogodio i važan politički zaokret. Arapović Bonačić, koja je ranije djelovala nezavisno, na posljednje je kotarske izbore izašla kao nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Takav potez ranije je objasnila dobrom suradnjom s gradskom administracijom gradonačelnika Tomislava Šute.

Na izborima održanima 27. rujna njezina je lista ostvarila pobjedu nad koalicijom Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta koju je predvodio Bojan Ivošević, jedan od najglasnijih zagovornika ograničavanja rada noćnih klubova u centru Splita. Lista HDZ-a i Domovinskog pokreta osvojila je 309 glasova i četiri mandata, dok je Ivoševićeva koalicija dobila 244 glasa i tri mandata. Iako je njezina lista osvojila većinu u kotarskom vijeću, Arapović Bonačić još nije formalno izabrana za predsjednicu kotara. O tome tek trebaju odlučiti vijećnici nakon konstituiranja novog saziva Vijeća Gradskog kotara Grad. Upravo zbog toga, kako nam je kazala, trenutačno ne želi komentirati zaključke Gradskog vijeća. "Ne osjećam potrebu ništa komentirati s obzirom na to da ja trenutačno nisam predsjednica kotara, niti je vijeće kotara oformljeno, niti je rečeno da ću baš ja biti buduća predsjednica. Zato i nisam bila pozvana na tematsku sjednicu Gradskog vijeća jer nisam formalno zastupnik gradskog kotara trenutačno", odgovorila nam je Lara Arapović Bonačić.

Stanovnici centra čekaju konkretne poteze

Dok Krpetić otvoreno izražava sumnju u stvarnu namjeru vlasti da promijeni postojeće stanje, Arapović Bonačić zasad ne želi iznositi ocjene usvojenih zaključaka. Činjenica je da četiri zaključka sama po sebi ne donose automatsku zabranu rada noćnih klubova niti neposredno mijenjaju njihovo radno vrijeme. Riječ je ponajprije o smjernicama i zaduženjima gradonačelniku da pokrene inicijative prema nadležnim institucijama. Pritom valja podsjetiti da je Visoki upravni sud još 2025. godine ukinuo raniju splitsku odluku o skraćivanju radnog vremena noćnih klubova, utvrdivši da je Gradsko vijeće prekoračilo svoje zakonske ovlasti. Upravo zato pitanje izmjena državnog zakonodavstva ostaje ključno.

Zaključci nakon tematske sjednice o noćnim klubovima u centru Splita Na tematskoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, posvećenoj problematici noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri, vijećnici su usvojili četiri zaključka kojima se traži rješavanje problema s kojima se suočavaju stanari centra grada. Zaključci se odnose na regulaciju organiziranih obilazaka barova, tzv. "pub crawl" tura, izmještanje party brodova te ograničavanje otvaranja novih noćnih klubova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama. 1. Stanari stare gradske jezgre se suočavaju s posebnim problemima i izazovima u trajanju turističke sezone te zaslužuju posebnu pozornost i novu regulativu. 2. Posebni izazov predstavlja djelatnost tzv. "pub crawl", odnosno vodiča za obilazak barova i drugih ugostiteljskih objekata, uglavnom na području stare gradske jezgre. Zadužuje se Gradonačelnik Grada Splita inicirati ili podržati zakonsku regulativu koja će popuniti pravnu prazninu i ovu djelatnost regulirati na način da ne dolazi do štetnih posljedica do kojih evidentno dolazi za stanare stare gradske jezgre, ali i druge građane Splita, uključujući razmatranje prijedloga o formiranju turističke policije. 3. Nastavno na točku 2., jednako tako štetne posljedice izazivaju i tzv. "party brodovi" koji se vežu na vezovima Lučke uprave u samoj blizini stare gradske jezgre. Isto je potrebno regulirati na način da se takvi brodovi potpuno izmjeste i da im se zabrani pristajanje i vezivanje na području nadležnosti Lučke uprave na neku drugu prikladnu lokaciju. Shodno tome, zadužuje se gradonačelnik poduzeti korake u suradnji s Lučkom upravom i drugim tijelima u svrhu rješavanja ovoga problema i o tome izvijestiti Gradsko vijeće. 4. Prima na znanje izjava predstavnika stanara Sinjske ulice te se zadužuje Gradonačelnik inicirati zakonske promjene kojom će se ograničiti ili zabraniti izdavanje minimalnih tehničkih uvjeta za noćne klubove koji planiraju poslovati u prostorima koji se nalaze unutar stambenih odnosno stambeno-poslovnih objekata u zoni A stare gradske jezgre ili kontaktnoj zoni zone A.