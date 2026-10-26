Godinama je upozoravala na noćne klubove, a onda odbila komentirati odluke Gradskog vijeća: Sada je ponovno predsjednica splitskog kotara Grad

Lara Arapović Bonačić ponovno je izabrana za predsjednicu splitskog Gradskog kotara Grad. Na današnjoj konstituirajućoj sjednici potvrđeno je novo vodstvo kotara, a njezini zamjenici bit će Leona Balić i Bruno Stričević. Time je i službeno započeo novi mandat Arapović Bonačić, koja je na nedavnim kotarskim izborima nastupila kao nezavisna kandidatkinja na listi HDZ-a i Domovinskog pokreta.

Konstituirajuća sjednica održana je simbolično na Dan kotara Grad, koji se obilježava 26. listopada, na datum upisa Dioklecijanove palače na UNESCO-ov Popis svjetske baštine 1979. godine. "Danas smo održali konstituirajuću sjednicu Gradskog kotara Grad, i to simbolično baš na Dan kotara, koji već godinama obilježavamo na dan kada je Dioklecijanova palača, davne 1979. godine, upisana na UNESCO-ov Popis svjetske baštine", objavila je Arapović Bonačić. "I dalje ostajem na čelu kotara Grad kao predsjednica, a moji zamjenici su Leona Balić i Bruno Stričević. Pred nama je još puno posla, ideja i izazova, ali nastavljamo dalje s istim žarom, energijom i ljubavlju prema našem kvartu", poručila je.

Na izborima pobijedila koaliciju koju je predvodio Bojan Ivošević

Podsjetimo, Arapović Bonačić ranije je djelovala kao nezavisna predsjednica kotara Grad, a na posljednjim kotarskim izborima odlučila je nastupiti na listi HDZ-a i Domovinskog pokreta. Na izborima održanima 27. rujna ta je lista osvojila 309 glasova i četiri od ukupno sedam vijećničkih mandata, dok je koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta, koju je predvodio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, dobila 244 glasa i tri mandata. Pobjednička lista tako je osigurala većinu u kotarskom vijeću, a Arapović Bonačić nastavak obnašanja predsjedničke dužnosti.

Međutim, zanimljivo je prisjetiti se i njezina odgovora Dalmaciji Danas od 12. listopada, kada smo je kontaktirali nakon tematske sjednice Gradskog vijeća Splita o problematici noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri. Riječ je o pitanju kojim se Arapović Bonačić godinama bavila kao predsjednica kotara, upozoravajući na buku, alkoholizirane turiste, narušavanje javnog reda i mira te sve teže uvjete života stanovnika povijesne jezgre.

Unatoč tome, nakon sjednice nije željela komentirati odluke Gradskog vijeća, iako je lista na kojoj se kandidirala već bila osigurala većinu u kotarskom vijeću. Tada nam je naglasila i da ona nije bila formalna nositeljica pobjedničke liste, što je točno, no već je tada bilo izgledno da će upravo ona ponovno preuzeti predsjedničku dužnost. Danas je to i službeno potvrđeno. "Ne osjećam potrebu ništa komentirati s obzirom na to da ja trenutačno nisam predsjednica kotara, niti je vijeće kotara oformljeno, niti je rečeno da ću baš ja biti buduća predsjednica. Zato i nisam bila pozvana na tematsku sjednicu Gradskog vijeća jer nisam formalno zastupnik gradskog kotara trenutačno", odgovorila nam je tada Arapović Bonačić.

Odbijen prijedlog o ograničavanju točenja alkohola, ali ni na to se nije osvrnula

Posebno je zanimljivo što Arapović Bonačić nije željela komentirati ni činjenicu da Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog Centra kojim se nastojalo ograničiti točenje alkohola u noćnim klubovima i uskladiti ga s radnim vremenom ostalih ugostiteljskih objekata. Na sjednici su, naime, usvojena četiri zaključka HDZ-a, među kojima su zahtjevi za zakonskim reguliranjem organiziranih obilazaka barova, poznatih kao "pub crawl", izmještanjem party brodova te pokretanjem zakonskih izmjena kojima bi se ograničilo ili zabranilo otvaranje novih noćnih klubova u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama u povijesnoj jezgri.

No prijedlog koji je predviđao konkretnije ograničavanje točenja alkohola u postojećim noćnim klubovima nije dobio potrebnu podršku. Nije prihvaćen ni amandman Centra, a vladajuća većina podržala je četiri zaključka HDZ-a. Upravo je pitanje rada postojećih noćnih klubova jedno od ključnih pitanja na koje stanovnici stare gradske jezgre godinama upozoravaju. Unatoč tome što je ranije više puta javno govorila o problemima koje stvaraju noćni klubovi koji rade do ranih jutarnjih sati, Arapović Bonačić tada nije iznijela stav ni o odbijenom prijedlogu ograničavanja točenja alkohola ni o usvojenim zaključcima.

Sada ponovno ima mandat. Hoće li se oglasiti o problemu koji godinama ističe?

Tada se Arapović Bonačić pozvala na činjenicu da kotarsko vijeće još nije konstituirano i da nije formalno potvrđena za predsjednicu. Sada, dva tjedna poslije, ta je okolnost promijenjena. Konstituirajuća sjednica održana je, novo vodstvo izabrano, a Arapović Bonačić (očekivano) ponovno je na čelu kotara.

Ostaje stoga otvoreno pitanje kakav će stav novoizabrana predsjednica zauzeti prema odlukama Gradskog vijeća o noćnim klubovima, osobito prema odbijenom prijedlogu ograničavanja točenja alkohola, budući da je upravo ona tijekom prethodnih godina bila među glasnijim predstavnicima stanovnika splitske povijesne jezgre koji su upozoravali na posljedice noćnog života.