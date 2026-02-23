Godinama je šutjela o braku, a sada je sve jasno: Je li ovo jedini razlog zbog kojeg je Blanka Vlašić ostala 'bez riječi'?

Blanka Vlašić, jedna od naših najpoznatijih i najomiljenijih sportašica, uvijek privlači pozornost javnosti, no isto tako je poznata po tome da drži do svoje privatnosti i da nikad nije imala velike želje izlagati se medijima.

Naravno, i Blanka, kao i svi ostali, povremeno podijeli pokoji detalj na društvenim mrežama, ali privatni život je uvijek držala za sebe.

Upravo zato, nitko zapravo ne zna kad je zaista počela i završila njena veza s muškarcem o kojem ovih dana priča cijela Hrvatska- belgijskim novinarom Rubenom Van Guchtom.

Jednostavno, jednog dana je na njenom Instagramu osvanulo nekoliko fotografija s vjenčanja i kratka objava da se udala i da očekuje dijete, piše Story.

'Rekli smo da jedno drugom u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji, da osnivanju obitelji Van Gucht- Vlašić u budućnosti. Da, najvećem daru koji smo do sad dobili u svojim životima, dječačiću koji će biti rođen krajem ove godine i koji nam znači sve na svijetu’, napisala je u svibnju 2022. godine.

Vjenčali su se u Župi Gospe od Milosrđa na splitskom Žnjanu, daleko od očiju javnosti. Na vjenčanju je bila trudna, a njihov sinčić Mondo rođen je krajem 2022. godine, točno na njen 39 rođendan.

No, ono što je naizgled bila bajka, u stvarnosti je bilo daleko od toga. Već prije Mondova rođenja počelo se Rubena povezivati s Charlotte Van Looy, žene s kojom trenutačno čeka dijete.

Mediji su pisali, Blanka se nije oglašavala

Nakon rođenja malog Monda činilo se da sve ide dobro, ponosni roditelji su povremeno podijelili pokoju fotografiju s dječakom, a hrvatska javnost je zaboravila na tračeve o Rubenovoj nevjeri, sve dok u svibnju 2024. nije odjeknuo skandal ‘ženske noge’.

Naime, prilikom Rubenovog javljanja iz hotelske sobe u Kolnu gdje je bio na zadatku kao sportski novinar, iza njega vidjele ženske noge na krevetu. Kad ih je primijetio pokušao ih je sakriti šalicom kave, no nije uspio, a snimka se brzo proširila. Kasnije je tvrdio da su to bile Blankine noge.

Blanka se nije oglašavala.

Mjesecima kasnije, Ruben je u medijima izjavio da su on i Blanka u otvorenoj vezi, nakon čega nema tko nije komentirao njihov brak.

Blanka je šutjela

Nije se oglašavala ni kad su počela šuškanja o razvodu, ni kad je Charlotte otkrila da je s Rubenom u vezi 6 godina i da 4 godine dijele dom, ni kad su svi komentirali kako je viđena bez vjenčanog prstena, ni kad je njen razvod konačno izašao u javnost, a zasad se nije oglasila ni oko vijesti da njen odnedavno bivši suprug čeka dijete sa ženom za koju su mediji već dugo pričali da mu je ljubavnica i koja je otvoreno dijelila fotografije s njim.

Mnogi su se pitali zašto Blanka uporno šuti, a odgovor na to nedavno je dao njen otac Joško koji je za Večernji list potvrdio razvod.

Razlog za njenu šutnju je samo jedan, a taj jedan, mnogi će se složiti je više nego dobar. Radi se o njenom sinčiću Mondu.

'Službeno su razvedeni još od listopada. Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvijek na prvo mjesto stavljala svog sina, jer je divna majka. Zato je šutjela i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo. Ni sada neće ništa reći, i to također čini kako bi zaštitila svog sina', rekao je Joško. Dodao je kako je njegov unuk Mondo, Blankin i Rubenov sin, zaista divno dijete i kako ga je bitno u ovoj cijeloj priči staviti na prvo mjesto.

'I Ruben bi to trebao učiniti. Trebao bi shvatiti da bi sve te priče i fotografije koje se o njemu pojavljuju jednoga dana mogle povrijediti Monda. Internet je vječan, ništa ne nestaje. Jednog dana će se taj dječak s time suočiti. Mi smo cijelo vrijeme vrlo zrelo i smireno postupali u cijeloj ovoj situaciji, vrijeme je da i on to učini i kaže istinu. Braka više nema. Točka', potvrdio je. Joško kaže kako su ih brojna nagađanja opterećivala, a mogu samo i zamisliti koliko će opteretiti Monda. 'Rubenu ne želimo ništa loše, on će uvijek ostati Mondov otac. U kojoj mjeri, kojim intenzitetom, to ovisi o njemu. Ali mi ne prekidamo veze. Prije dvadeset dana Blanka je s Mondom bila u Belgiji, prošle godine također je dva puta dolazila u posjet, a i Rubenovi roditelji, s kojima imamo fantastičan odnos, već su više puta dolazili posjetiti svoje unuče u Hrvatskoj. To su dvoje divnih ljudi', naglasio je Joško te dodao:

'Jedino što želimo jest da Ruben misli na svog sina kada daje intervjue ili dijeli fotografije. Smije tražiti svoju sreću i svoj uspjeh na način na koji želi, ali to ne smije ići na štetu njegova sina. Ne želimo svađu, ali se nadamo da će Ruben napokon postupati zrelo i, baš kao i Blanka, na prvo mjesto staviti Monda', zaključio je za Večernji list.