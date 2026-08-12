Godinama isti problem u Cisti Provo? "Krave izlaze noću i uništavaju vrtove, tražimo reakciju institucija"

Na adresu našeg portala stigao je mail zabrinutog mještanina Ciste Provo koji muku muči sa svakonoćnim ulascima goveda na njegovo poljoprivredno zemljište. Naime, obitelj Bosnić u Cisti Provo posjeduje obiteljski vrt i poljoprivredno zemljište koje obrađuje, a nasade im, kako tvrde, svakodnevno uništavaju susjedova goveda. U obiteljskoj kući živi majka našeg sugovornika, koja je u poznim godinama te je zabrinuta za svoju sigurnost jer u noćnim satima mora braniti svoje usjeve.

"Za nju rad u vrtu predstavlja važan dio svakodnevnog života"

"Moja majka obrađuje vrt više od 20 godina i uzgaja različite poljoprivredne kulture za potrebe obitelji. Zbog njezina truda nije potrebno kupovati verduru jer nam sve to majka osigura. Za nju rad u vrtu predstavlja važan dio svakodnevnog života i aktivnost kroz koju dobiva energiju i volju za životom jer ima 85 godina. I sve je bilo u redu dok nam goveda nisu počela uništavati vrt", počinje svoju priču Josip Bosnić. Početkom kolovoza, u noćnim satima, goveda su se pojavila u vrtu, a Bosnić potom saznaje kako su u više navrata dolazila i u susjedne vrtove u potrazi za hranom i vodom.

"Majka mi je jedan dan rekla kako je sa susjedom morala tjerati krave kako bi spasila usjeve, a sljedeću noć krave su obrstile sve što je bilo u vrtu i porazbijale kante za vodu. Bili smo u šoku, posebno majka, koja je bila tužna jer joj je uništen sav trud, ali i hrana, što itekako utječe na naš kućni budžet", nastavlja priču te dodaje:

"Pokušao sam mirnim putem riješiti ovu situaciju jer znam kome goveda pripadaju. Zatražio sam da poduzme odgovarajuće mjere kako bi spriječio izlazak goveda iz prostora u kojem ih drži. Očekivao sam da će se vlasnik goveda barem javiti majci i ispričati se s obzirom na nastalu štetu, ali ništa od toga", priča nam Bosnić.

Tvrdi da se problem nastavio i nakon razgovora s vlasnikom

Unatoč kontaktiranju vlasnika goveda, kako navodi Bosnić, njegova goveda i dalje izlaze iz ograđenog prostora u kojem ih vlasnik drži te nastavljaju uništavati usjeve. Tada nastaje svojevrsno prepucavanje u kojem vlasnik goveda negira da su štetu počinila njegova goveda i poziva se na kameru koju ima u ograđenom prostoru. Nakon što su goveda, prema Bosnićevim riječima, uništila vrt druge obitelji, koja ih je fotografirala i dokumentirala nastalu štetu, vlasnik stoke priznao je da je riječ o njegovim kravama.

Izlasci goveda i uništavanje poljoprivrednih površina, tvrdi Bosnić, nastavili su se iako je vlasnik kontaktiran nekoliko puta pa je bio primoran sve prijaviti nadležnim službama.

"Rekao mi je da ne misli ništa poduzimati"

"Ovaj problem, prema mojim saznanjima, postoji već godinama, a u telefonskom razgovoru vlasnik goveda rekao mi je da ne misli ništa poduzimati i da ja poduzmem što mislim da moram. Tako sam pozvao komunalne redare i kontaktirao načelnika Općine Cista Provo. Komunalni redari sastavili su zapisnik, a obratio sam se i Policijskoj upravi Imotski, gdje me šef smjene uputio u zakonsku proceduru", kazao je Bosnić.

Dodaje kako njegova namjera nije ulaziti u bilo kakav sukob s vlasnikom goveda, nego zaštititi svoju zemlju, sigurnost svoje majke, ali i djece koja žive u Cisti Provo. "Ne želim samostalno rješavati problem. Želim da ga riješe institucije, provedu određene kontrole i poduzmu mjere kako bi spriječile daljnji izlazak goveda s površine na kojoj borave. Želim da poduzmu sve kako ne bi nastale daljnje štete te kako ne bi došlo do potencijalnog ugrožavanja ljudi", zaključio je Bosnić.