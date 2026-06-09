GODINA DANA VLASTI Šuta predstavio rezultate i najavio investicijski ciklus vrijedan stotine milijuna eura: "Pokrenuli smo projekte koji su godinama stajali"

U splitskom Tehnološkom parku gradonačelnik Tomislav Šuta sa zamjenicima Mateom Dorčić i Ivom Bilićem predstavio je rezultate prvih 12 mjeseci mandata te dio ključnih projekata koji su u fazi projektiranja, natječaja, pripreme radova ili realizacije.

Šuta je uvodno istaknuo kako je u proteklih godinu dana promijenjen način upravljanja gradom, uvedena kultura dijaloga, obnovljena suradnja s Vladom RH i državnim institucijama te pokrenuti projekti koji su, kako kaže, godinama stajali. Naglasio je kako je za velik dio njih bilo potrebno krenuti praktički od početka, zbog nedostatka dokumentacije i drugih preduvjeta za realizaciju, ali i da su u tom procesu obiđeni svi gradski kotarevi i mjesni odbori kako bi se problemi rješavali izravno s terena.

Među najvećim postignućima naveo je Spaladium Arenu koja je ponovno upisana u vlasništvo Grada Splita. Time je, prema njegovim riječima, uklonjen potencijalni teret veći od 120 milijuna eura. U tijeku su procjena stanja objekta i priprema sanacije uz potporu Vlade RH, a cilj je ponovno otvaranje Arene tijekom iduće godine.

Govoreći o priuštivom stanovanju, podsjetio je kako je po prvi put u Splitu pokrenut takav model te donesena Odluka o priuštivom i socijalnom najmu gradskih stanova. Na Mejašima i Ravnim njivama već su ugovoreni poslovi projektiranja, dok je za Kamen u tijeku postupak odabira. Dodao je kako se, uz gotovo 300 stanova na te tri lokacije, razvija i Korešnica, gdje su planirani stanovi za zaštićene najmoprimce i model priuštivog stanovanja, s ciljem realizacije ukupno 600 stanova.

Šuta je istaknuo i kako su nakon gotovo 40 godina pokrenuti projekti novih kapaciteta za starije osobe. Na Pazdigradu je u tijeku projektiranje Centra za starije osobe, dok se za Duilovo provode aktivnosti vezane uz prenamjenu Hotela Zagreb u budući dom za starije osobe.

Govoreći o garažama, naveo je kako su osigurana sredstva za projekte koji su ranije bili ugovoreni bez zatvorene financijske konstrukcije. Riječ je o garažama na Ravnim njivama, Trsteniku i Mertojaku, dok se istodobno projektiraju nove garaže u Spinutu, na Plokitama i Blatinama. Za Tursku kulu i Park & Ride Lovrinac priprema se dokumentacija za europsko financiranje.

Poseban naglasak stavio je na prometnu infrastrukturu. Kako je istaknuo, uz potporu Vlade RH pokrenut je najveći prometni ciklus na širem splitskom području posljednjih godina. Među projektima izdvojio je tunel Kozjak, idejno rješenje mosta sv. Duje te aktivnosti na izgradnji obilaznice od Splita do Omiša. U tijeku su i pripreme izlaza iz trajektne luke, izrada glavnog projekta za završetak Vukovarske ulice te projekti Zagorskog puta, Zajčeve ulice, četvrtog kraka Velebitske, druge faze Puta Žnjana, Bračke i Puta Glavičine. U tijeku su i projekt punionice te nabava deset električnih autobusa.

Kao jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u povijesti Splita izdvojio je europski projekt Aglomeracije koji uključuje obnovu vodno-komunalne infrastrukture, uređenje prometnica, retencijske bazene za ublažavanje posljedica jakih oborina i poplava te izgradnju pročistača pitke vode Jadro. Pri kraju je i realizacija šetnice Duilovo – Stobreč.

Među novim mjerama izdvojio je besplatan prijevoz za učenike i studente, besplatne udžbenike za srednjoškolce, besplatan vrtić za predškolce, povećane stipendije i potpore učenicima, studentima i osobama s invaliditetom, veće naknade za novorođenu djecu, besplatan prijevoz onkoloških bolesnika na liječenje te povećana izdvajanja za postojeće socijalne programe.

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić istaknula je kako je cilj gradskih ulaganja oplemeniti prostore koji su jednako važni građanima i gostima. Ocijenila je kako je obalni pojas godinama bio zanemarivan te da je zato pokrenut sustavan pristup njegovu uređenju. Kao dugoročni cilj navela je stvaranje neprekinute šetnice od Marjana do Stobreča.

Najavila je i temeljitu obnovu Rive nakon gotovo 20 godina, vrijednu više od 3,3 milijuna eura. 'vješala' odlaze u povijest, a obnova uključuje nove tende, rasvjetu, urbanu opremu i zelenilo. Predstavljen je i projekt rekonstrukcije kupališnog kompleksa Bačvice, gdje će novi prostor povodom 30. obljetnice dobiti i Hrvatski pomorski muzej.

Dorčić je najavila kako nakon ljeta kreću radovi na platoima POŠK-a i Duilova, dok su u pripremi uređenje šetnice preko Ovčica i Firula, uređenje Ježinca i postavljanje skulpture 'Djevojke', sanacija Matejuške, projekti u Slatinama te uređenje Stobrečke rive i projektiranje zapadnog spoja šetnice Duilova.

U području kulture izdvojila je projektiranje depoa za ustanove u kulturi na Sirobuji, cjelovitu obnovu Gradskog kazališta mladih, sanaciju Etnografskog muzeja s novim stalnim postavom te višemilijunska ulaganja u podrume Dioklecijanove palače.

Zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić predstavio je projekte iz područja socijalne infrastrukture, obrazovanja i sporta. Posebno je istaknuo Centar za rehabilitaciju djece i mladih, odnosno Škversku ambulantu, za koju je u ovom mandatu izdana građevinska dozvola i započela realizacija radova. Podsjetio je i na Centar za autizam, za koji je predstavljen idejni projekt, a početak gradnje očekuje se iduće godine

U području obrazovanja, Bilić je naveo kako je osigurano više od 18 milijuna eura za dogradnju triju osnovnih škola. OŠ Pujanki već ima ugovorenog izvođača radova, dok su za preostale dvije škole u tijeku postupci javne nabave za izvođenje radova. Predstavljeni su i projekti školskih sportskih dvorana na Pujankama, Sućidru i u Stobreču te vrtića na Pujankama i Kili, dok su vrtići u Žrnovnici i Srinjinama u fazi projektiranja.

Govoreći o sportu, istaknuo je kako je u okviru priprema za Europske sveučilišne igre 2028. osigurano više od pet milijuna eura za sportsku infrastrukturu. U fokusu su ulaganja u Gripe, bazene Poljud i Zvončac te vaterpolski centar na Duilovu. Predstavljene su i aktivnosti vezane uz cjelovitu obnovu Gripa, rekonstrukciju atletskog stadiona na Brodarici te budući kamp HNK Hajduk, za koji je u suradnji s Vladom RH pronađena lokacija

Na kraju predstavljanja poručeno je kako su predstavljeni projekti samo dio aktivnosti pokrenutih tijekom prvih 12 mjeseci mandata te da će Grad Split nastaviti redovito izvještavati javnost o njihovoj realizaciji i napretku.