GODINA DANA OD TRAGEDIJE Ivana Marković prozvala Jadroliniju i vlast: "Krivnja se svalila na poginule mornare"

Godinu dana nakon tragedije u Malom Lošinju, u kojoj su živote izgubila trojica pomoraca, a jedan je teško ozlijeđen, odgovorni iz vrha sustava i dalje nisu snosili posljedice. Dok obitelji i kolege stradalih još traže istinu i pravdu, gradonačelnica Supetra Ivana Marković podsjeća da se tragedija ne smije zaboraviti, niti svesti na još jedan redak crne statistike.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama prozvala je političko kadroviranje, loše upravljanje i prebacivanje krivnje na same mornare. Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

"Prije godinu dana, točnije 11. kolovoza 2024. pad rampe trajekta Lastovo u Malom Lošinju odnio je živote trojice pomoraca, a jednog teško ozlijedio. To nisu samo brojke u crnoj statistici, to su ljudi, mornari, njihova imena, njihove obitelji i životne priče. Radili su požrtvovno, vjerujući da sustav u kojem rade ima brigu za njihovu sigurnost.

Danas, godinu dana kasnije, znamo da ova tragedija nije bila nesretan slučaj, nego posljedica godina lošeg upravljanja, političkog kadroviranja i postavljanja ljudi na odgovorne funkcije ne zbog znanja i stručnosti, nego zbog stranačke pripadnosti i poslušnosti. Takvi kadrovi ne štite sigurnost, nego štite vrh vlasti, a cijenu toga platili su ljudi na najskuplji način- svojim životima.

Istrage su otkrile mnoštvo propusta u funkcioniranju Jadrolinije, ali nitko iz vrha uprave nije osumnjičen. Umjesto da se odgovornost potraži među onima koji su upravljali sustavom, krivnja se svalila na mornare, na ljude koji su požrtvovno radili svoj posao, s onim što im je dano, često nedovoljnim, nesigurnim i zastarjelim. S punim rasporedom i pritiskom u sezoni.

Kao i danas.

Oni koji su donosili odluke i bili dužni osigurati sigurnost izuzeli su se od svake odgovornosti i izvukli bez ikakvih posljedica, te se odgovornost prevalila na leđima onih koji su bili žrtve loših odluka- mornare. Kao i njihove kolege optužnicama.

Oni koji su imenovali takav kadar nikada nisu željeli priznati da su pogriješili. Umjesto istine i odgovornosti, birali su zaštitu podobnih i šutnju o svojim propustima. I to je sustav koji smo stvorili, sustav u kojem nema pravde za male ljude.

Jadrolinija je prevažna za sve nas otočane i svaki mornar i putnik mora imati sigurnost ali i otočanin mora imati jednako pravo kao i svaki stanovnik na kopnu.

Ova tragedija se ne smije zaboraviti i ne smijemo zaboraviti da su trojica mornara mrtva jer sustav nije radio svoj posao.

Izražavam iskreno saučešće obiteljima i prijateljima poginulih. Dugujemo im istinu, pravdu i bolje uvijete rada za sve naše pomorce. Ova tragedija je trebala biti prekretnica. I nadam se da je će se stvari unutar Jadrolinije početi dugoročno mjenjati što ćemo svakako pozorno pratiti u periodu koji je ispred nas.

U ovoj državi možda nema pravde za male ljude ali je naša dužnost da se za tu pravdu borimo", poručila je Marković.