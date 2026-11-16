Godina dana bez Jurice Gizdića: Hajduk mu je bio sve, a iza sebe je ostavio neizbrisiv trag

Nogometna Dalmacija danas se posebno sjeća Jurice Gizdića, dugogodišnjeg Hajdukova kroničara. Navršila se godina dana od njegova preranog odlaska. Izrazi sućuti stizali su prije godinu dana, kada nas je napustio, iz čitave Hrvatske jer Jurica je ostavio neizbrisiv pisani trag u knjigama o brojnim nogometnim klubovima.

Napisao je pokojni Jurica mnoge knjige o "bijelima" jer brižno je čuvao podatke o svome Hajduku, za neke govoreći da ih je skupljao još od osnovne škole. To je tako kada je Hajduk pod kožom, pa bi se u intervjuima prisjećao kako se kao dječak budio noću tužan nakon onog epskog poraza i šoka zbog ispadanja od Saint-Étiennea.

Nije mu bilo teško, kada bismo se zatekli u poljudskim salonima, otvoriti trofejnu salu i pokazati vitrine Hajdukovih pokala. Znao nam je govoriti o daljnjim idejama za postavljanje memorabilija posvećenih zaslužnim hajdukovcima, kapetanima, trenerima...

Jurica je bio glavni inicijator i pokretač ove hvalevrijedne inicijative. Od Jurice Gizdića prije godinu dana oprostila se i Torcida emotivnom objavom i bakljadom. Navijači Hajduka su ga poštovali. Okupljao je veterane, pronalazio i neke već pomalo zaboravljene te obnavljao kontakte. Jurica je živio Hajduk.

Znao bi se iznenaditi poneki hajdukovac u dalekoj prekomorskoj zemlji kada bi ga Jurica Gizdić nazvao i rekao:

"Evo, došli smo do vas, i vi ste igrali za Hajduk."

Marljivo je godinama evidentirao sve one koji su barem jednom obukli bijeli dres. Trebao je lani u ove dane, zajedno s veteranom Franom Bučanom, kao i čitava Hrvatska, krenuti put Vukovara kako bi kao predstavnik Hajduka položio vijenac i zapalio svijeću Gradu Heroju.

Ali onda nas je sve zatekla vijest o njegovu iznenadnom odlasku. Jurica Gizdić napustio nas je u šezdesetoj godini života i vjerujemo da je i gore uz svoj Hajduk, koji je ovom Klišaninu stvarno bio sve i kojemu se godinama neumorno davao. O tome svjedoči i nagrada za životno djelo koju mu je ovog ljeta dodijelila njegova Općina Klis.

Hajdučki puk i dalmatinski nogomet ostat će mu zauvijek zahvalni.