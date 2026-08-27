Glumile gluhonijeme i tražile novac po Splitu

Dvije državljanke Rumunjske, u dobi od 26 i 22 godine, uhićene su u Splitu nakon što je policija utvrdila da su se lažno predstavljale kao gluhonijeme osobe i na taj način obmanjivale građane.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, policijski službenici postupali su prema njima u utorak, 25. kolovoza, oko 11.45 sati u Spinčićevoj ulici u Splitu. Prema rezultatima policijskog istraživanja, dvije žene prilazile su građanima ispred jednog ugostiteljskog objekta noseći papir na kojem je pisalo da pripadaju udruzi gluhonijemih osoba te su tražile pomoć. Policija je utvrdila da su se pritom pretvarale da su gluhonijeme te da su se lažno predstavljale i obmanjivale građane. Nakon dovršenog postupanja uhićene su te su u srijedu, 26. kolovoza, uz optužni prijedlog privedene na sud zbog sumnje u počinjenje prekršaja protiv javnog reda i mira.

Policija tražila zatvor i udaljenje

Policija je sudu predložila da se objema ženama odredi zadržavanje, izrekne pojedinačna kazna zatvora te zaštitna mjera udaljenja s područja Splita, Solina, Kaštela i Podstrane u trajanju od šest mjeseci. Sud ih je u konačnici proglasio krivima. Dvadesetšestogodišnjakinji je izrečena kazna zatvora od 30 dana uvjetno te zaštitna mjera udaljenja s područja Grada Splita u trajanju od šest mjeseci, s trenutnim učinkom. Dvadesetdvogodišnjakinji je također izrečena kazna zatvora od 30 dana, a određeno joj je zadržavanje u trajanju od deset dana. Izrečena joj je i zaštitna mjera udaljenja s područja Grada Splita na šest mjeseci.

Nakon izlaska s izdržavanja kazne dužna je napustiti područje Splita u roku od osam sati.