Glumac se ne pojavljuje, a onda na scenu stupa onaj od kojeg to nitko ne očekuje: Dugopolje čeka posebna kazališna večer

Publiku u Dugopolju posljednjeg dana kolovoza očekuje zanimljiva kazališna večer. Kazališna družina "Ritam igre" u ponedjeljak, 31. kolovoza, u Domu kulture Dugopolje izvest će monodramu "Priredba", s početkom u 20 sati. Predstava u kojoj se isprepliću monodrama, melodrama i pučka komedija donosi neobičnu priču u izvedbi glumca Ivana Baranovića, dok režiju potpisuje Mario Kovač.

Rasprodana dvorana, a glavnog glumca nema

Inspiracija za predstavu pronađena je u tekstu poznatog glumca i autora Ilije Zovka, čija "Priredba" donosi gorko-slatki pogled na glumački poziv iz potpuno drukčije perspektive – očima scenskog radnika. Radnja počinje u kazalištu pred rasprodanom dvoranom, no pojavljuje se veliki problem – nema glumca koji bi trebao izvesti predstavu. Situaciju tada pokušava spasiti samozatajni scenski radnik koji iznenada iz pozadine izlazi u prvi plan i postaje glavni protagonist.

Humor, život gastarbajtera i pogled iza kazališnih kulisa

Kroz njegov nastup publika upoznaje i njegovu gastarbajtersku sudbinu, život ispunjen radom, odricanjem i neprestanom potragom za boljim sutra. Predstava humorom progovara o svakodnevici, ali i otvara vrata svijeta ljudi koji u kazalištu uglavnom ostaju daleko od reflektora.

Što se događa kada čovjek zadužen za postavljanje scenografije zapravo priprema pozornicu za vlastiti nastup, publika će moći otkriti 31. kolovoza u 20 sati u Domu kulture Dugopolje.

Ulaz na predstavu je slobodan. "Priredba" se održava u organizaciji Narodne knjižnice u Dugopolju, a njome će ujedno biti zaključeno ovogodišnje izdanje kulturnog programa "Podmosorske ljetne večeri".