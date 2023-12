Glumac Kristijan Ugrina zahvaljujući dobrim ljudima doživio pravo božićno čudo: "To stvarno nisam mogao ni sanjati!"

Nakon godina otplaćivanja tuđeg duga, od ovog četvrtka glumac Kristijan Ugrina može odahnuti. Zahvaljujući akciji gospođe Anđelke Mustapić i uplatama dobrih ljudi, to je poglavlje iza njega.

"Sad sam slobodan čovjek da, za razliku od mnogih Hrvatica i Hrvata koji su još uvijek u tako istoj situaciji", izjavio je Kristijan.

U samo jednom danu građani su prikupili 12 tisuća eura za otplatu duga koji je naslijedio kao jamac za kredit i zbog kojeg je na kraju završio pod ovrhom. Ugrina je, naime, pristao biti jamac za kredit kolegici, a nakon što ona nije mogla plaćati rate, ta se obveza prebacila na njega. Ona je u međuvremenu i preminula.

"Prvi put kad me gospođa Anđelka nazvala, rekoh ajde ono više, zašto stvarno da trpim to sam ako bi zbilja netko želio mi pomoć. I onda je ona sve to sama izorganizirala i taj račun i ovo i ono i mislio sam možda se nešto skupi, ali ovo da će se to u manje od 24 sata sav kompletan iznos skupit, to stvarno nisam mogao ni sanjati", priznao je.

Željela mu je izraziti zahvalnost na činjenici da nikada nije otkrio identitet njezine prijateljice

Gospođa Anđelka bila je inače prijateljica gospođe kojoj je Ugrina bio jamac. Željela mu je izraziti zahvalnost na činjenici da nikada nije otkrio identitet njezine prijateljice, bez obzira na tešku situaciju u koju ga je dovela.

"Mi se još nismo ni službeno upoznali, samo preko telefona, nismo se uopće vidjeli, ima nekih zdravstvenih problema pa ne izlazi van i tak, samo smo se mi preko telefona čuli", otkrio je.

Za njegove probleme doznalo se tek prije koju godinu, kada je radio na građevini i kao dostavljač da bi otplatio dug.

"Jako dugo je to trajalo, onda se u koroni to odblokiralo kako su svima odblokirali, ali onda je korona prošla pa su se i ovrhe počele vraćati.

Nije baš nešto za pohvalit se, a što da sjedim i kukam, što ja imam od toga, kao što rekoh, jako puno naših sunarodnjaka je u takvoj, pa i goroj vjerojatno situaciji. Ja sam nekako uspio jedan jer sam ja njoj bio za dva kredita jamac, jedan sam uspio sam riješit, a ovaj su mi dobri ljudi pomogli", pojasnio je Kristijan.

Akciju prikupljanja novca prekinuo je sam čim su ga nazvali iz banke da je dug otplaćen. U novu godinu sada ulazi s novom energijom.

"To će mi ostati, taj komad koji se skidao. Nemam ja problema s tim jer mi prilično normalno živimo, ja ni ne idem na skijanje, uostalom ni ne znam skijati. Na Hvaru imam svoju kuću tako da ne plaćam ljetovanje, sva moja djeca , svi skupa ljetujemo u istoj kući, zna nas biti preko deset. Ja kuham doma, tako da ne idemo ni po restoranima", ispričao je Kristijan.

U kuhinji se dobro snalaze i njegova djeca

"Marijeta je super u kuhinji, voli ona kuhat sa mnom i Korana mi voli kuhat i sin zna kuhat, svi znamo", pohvalio ih je Kristijan.

A kći Korana je krenula njegovim stopama.

"Korana je diplomirala glumu i sad igra po ovim malim nekim privatnim kazalištima, igra u Kazalištu lutaka nešto. Dečko je njezin isto glumac, on je u Kazalištu lutaka član ansmbla. Jedino sin se spasio, on je programer, tako da će nas on hraniti", našalio se Kristijan.

Glumac kaže kako unatoč svemu nije izgubio vjeru u ljude, a za 2024. želja je jednostavna.

"Želje su mi da svi otplate svoje kredite i dugove tuđe", poželio je Kristijan.