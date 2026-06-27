Gljev u nedjelju slavi blagdan sv. Petra

Mještani Gljeva, zajedno s vjernicima iz okolnih mjesta, u nedjelju, 28. lipnja, svečano će proslaviti blagdan sv. Petra, suzaštitnika njihova mjesta.

Procesija i sveta misa

Proslava će započeti procesijom u 8:30 sati, nakon čega će u 9 sati biti služena sveta misa. Misno slavlje predvodit će fra Ante Vučković. Uz koncelebraciju župnika župe Gala–Gljev fra Luke Delića, slavlju će nazočiti i fra Ante Maleš. Tijekom mise pjevat će župski zbor Gala–Gljev.

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Druženje nakon mise

Nakon misnog slavlja Udruga Didi s Kamešnice organizira druženje uz jelo i piće za sve sudionike. Druženje se održava uz pokroviteljstvo Grada Sinja i Turističke zajednice grada Sinja.