Close Menu

Glazbeno ljeto vraća se u Trogir: „Ljeto u Muzeju” otvara Dilatum Jazz Kvartet

U dvorištu Muzeja grada Trogira 17. srpnja počinje novi koncertni program koji će tijekom ljeta donijeti glazbene večeri u jedinstvenom povijesnom ambijentu

Muzej grada Trogira najavio je novo izdanje glazbenog programa „Ljeto u Muzeju / Summer at the Museum”, koji će i ovog ljeta donijeti niz glazbenih događanja u jedinstvenom ambijentu muzejskog dvorišta.

Prva koncertna večer održat će se u petak, 17. srpnja, s početkom u 21 sat, a program će otvoriti Dilatum Jazz Kvartet. Ljubitelji glazbe moći će uživati u jazz izvedbama u prostoru Muzeja grada Trogira.

Voditeljica koncertnog programa je ravnateljica Muzeja grada Trogira Lujana Paraman.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0