Glazbeno ljeto vraća se u Trogir: „Ljeto u Muzeju” otvara Dilatum Jazz Kvartet

Muzej grada Trogira najavio je novo izdanje glazbenog programa „Ljeto u Muzeju / Summer at the Museum”, koji će i ovog ljeta donijeti niz glazbenih događanja u jedinstvenom ambijentu muzejskog dvorišta.

Prva koncertna večer održat će se u petak, 17. srpnja, s početkom u 21 sat, a program će otvoriti Dilatum Jazz Kvartet. Ljubitelji glazbe moći će uživati u jazz izvedbama u prostoru Muzeja grada Trogira.

Voditeljica koncertnog programa je ravnateljica Muzeja grada Trogira Lujana Paraman.