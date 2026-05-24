Glazbenik priznao da je gay nakon 14 godina braka

Caleb Shomo, frontmen popularnog benda Beartooth, javno je priznao da je homoseksualac nakon više od 14 godina braka sa suprugom Fleur Shomo. "U posljednje se vrijeme mnogo nagađalo o mom privatnom životu i osjećam se dužnim razjasniti situaciju prije nego što to dodatno utječe na one koje volim", napisao je u subotu na Instagramu. "Ja sam ponosni gej muškarac. To je nešto što već dugo procesuiram i s čime se borim u vlastitom životu", dodao je Caleb. Glazbenik (33) je priznao da mu je potiskivanje seksualne orijentacije bilo teško te da se osjeća "posramljeno" što si toliko dugo nije dopustio da se suoči s istinom. "Desetljeće sam zakopavao osjećaje alkoholom, a kada sam ga se odlučio odreći i istražiti zašto se tako osjećam, to me izravno dovelo do pomirenja s vlastitom seksualnošću, u nadi da će me to konačno dovesti do ljubavi prema sebi", istaknuo je. Caleb je obećao da će se na nadolazećem albumu izraziti "svim srcem i u potpunosti". Objavu možete pogledati OVDJE.

"Kamo god me to odvelo, slijedit ću taj put i odbijam ublažiti bilo koji dio, od glazbe i tekstova do načina na koji se predstavljam", napisao je. "Radit ću samo ono što me usrećuje na najdubljoj razini i što je najiskreniji prikaz onoga što jesam. Vjerujem da je nemoguće voljeti svaki dio sebe ako se s njim ne suočiš izravno. Pokušavam napokon biti ponosan na sebe i mislim da je ovo ogroman dio tog putovanja", dodao je bivši pjevač grupe Attack Attack!, zahvalivši svima na podršci. "Potičem svakoga tko se bori s vlastitim identitetom da bude blag prema sebi. Budite strpljivi i iskreni", poručio je, piše Večernji list.

"Odradite taj težak posao umjesto da ga potiskujete što dublje možete, misleći da će se stvari promijeniti same od sebe, kao što sam ja činio. Držanje toga u sebi šteti samo vama i ljudima oko vas. Volim vas sve i nadam se da je ovo korak u pravom smjeru prema tome da jednog dana zavolim sebe."

Calebova supruga Fleur također se oglasila na Instagramu, napisavši da su protekli mjeseci bili "vrlo dezorijentirajuće i bolno razdoblje" za oboje. "No, uvijek ću željeti voljeti, štititi i podržavati Caleba. Godinama mi je njegova dobrobit bila važnija od bilo čega drugog na svijetu", napisala je. Suvoditeljica podcasta "My Top 5" (41) kazala je kako je vidjela "zbunjenost i bol" kroz koju je Caleb prolazio boreći se sa svojom seksualnošću, ali nije znala kako pomoći. "Svojoj osobi ne želiš ništa više nego da bude dobro. Istovremeno se stalno pitaš jesi li loša osoba jer se pitaš što to znači za tvoj svijet i osjećaš bijes", podijelila je. "Ja sam jedina osoba koja se mora nositi s dualnošću ove situacije. Podržavati ga dok istovremeno gubim sve bilo je nevjerojatno teško", dodala je Fleur.

"Možete voljeti i podržavati svoju osobu kroz najteže razdoblje njezina života, a istovremeno biti potpuno uništeni i izgubiti sebe. Ispitujete sve. Ali naučila sam da je jedina stvar koju ne moram preispitivati naša povijest. Što god tko rekao, ja je poznajem." Fleur je istaknula da je 14 godina braka s Calebom bilo "divno i puno zabave, avantura i ljubavi". "Već mi nedostaje to razdoblje i moj suprug više od ičega. Naša priča bila je dobra. A sada je gotova", napisala je. "Nadam se da će svatko tko prolazi kroz ovo pronaći nadu i hrabrost, a nadam se i da će obožavatelji nastaviti podržavati Caleba." Fleur i Caleb vjenčali su se u travnju 2012. godine i nemaju djece.