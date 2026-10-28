Glazbeni spektakl u srcu Splita: Ugledni britanski zbor večeras nastupa u Dioklecijanovim podrumima, ulaz je besplatan

U sklopu popratnog programa jubilarnog 30. međunarodnog zborskog festivala Cro Patria, večeras, 28. listopada, s početkom u 19 sati, u Podrumima Dioklecijanove palače održat će se koncert uglednog britanskog komornog zbora Orlando Singers. Kao gošće nastupit će članice Splitskog ženskog zbora pod vodstvom Pere Prosenice. Ulaz na koncert je slobodan.

Orlando Singers cijenjeni je britanski komorni zbor koji okuplja oko 25 pjevača, a prepoznatljiv je po bogatom repertoaru sakralne i svjetovne zborske glazbe. Zbor redovito nastupa diljem jugozapadne Engleske, često u impresivnim povijesnim prostorima poput katedrale u Salisburyju i znamenite crkve Wimborne Minster, kao i u slikovitim seoskim crkvama.

Njihov repertoar obuhvaća nekoliko stoljeća glazbene povijesti, od renesansnih majstora poput Williama Byrda, Thomasa Tallisa i Tomása Luisa de Victorije, preko skladatelja 20. stoljeća, među kojima su Gustav Holst, Hubert Parry i Frank Martin, pa sve do djela suvremenih autora. Posebnu pozornost posvećuju a cappella pjevanju, odnosno izvedbama bez instrumentalne pratnje, premda u pojedinim programima nastupaju i uz instrumentaliste.

Na čelu zbora od 2021. godine nalazi se Sam B. Hanson, britanski orguljaš, pijanist, skladatelj i zborski dirigent. Glazbeno obrazovanje započeo je već u devetoj godini, a tijekom karijere djelovao je u prestižnim britanskim glazbenim i crkvenim ustanovama, među kojima su katedrala u Salisburyju, Jesus College u Cambridgeu i crkva sv. Petra u Bournemouthu. Uz dirigentski rad, bavi se skladanjem te podučavanjem klavira, jazz-klavira i orgulja.

Orlando Singers iza sebe ima niz uspješnih međunarodnih gostovanja, među ostalim u Portugalu, Maroku, Islandu, Italiji i na Malti. Ovogodišnja turneja dovodi ih u Hrvatsku, gdje će se predstaviti publici u Splitu i Trogiru.

Posebnu zanimljivost večerašnjeg koncerta predstavlja suradnja britanskih gostiju i članica Splitskog ženskog zbora, koji djeluje pod vodstvom Pere Prosenice. Susret domaćih i gostujućih pjevača bit će prilika za povezivanje različitih zborskih tradicija i razmjenu glazbenih iskustava. U sklopu hrvatske turneje britanski će zbor izvesti i djela hrvatskih skladatelja, čime se dodatno naglašava važnost međunarodne glazbene suradnje.

Koncert se održava kao dio popratnog programa 30. međunarodnog zborskog festivala Cro Patria, manifestacije posvećene zborskoj glazbi, glazbenom stvaralaštvu i povezivanju domaćih i inozemnih izvođača.

Spoj bogate britanske zborske tradicije, domaćih glazbenih snaga i jedinstvenog ambijenta Dioklecijanove palače obećava posebnu glazbenu večer u samom srcu Splita.

Koncert počinje večeras u 19 sati u Podrumima Dioklecijanove palače, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje.