Velik interes javnosti za humanitarni koncert „Srcem za domovinu – Za Omiš“, koji će se održati u utorak, 1. prosinca, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, rezultirao je rasprodajom svih ulaznica u iznimno kratkom roku.

Kako bi što većem broju građana omogućili sudjelovanje u ovoj posebnoj humanitarnoj večeri, u suradnji s intendantom Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu Božom Župićem dogovorena je i video-projekcija koncerta na bedemu pokraj HNK-a, putem koje će građani moći pratiti izravan prijenos ovog glazbenog i humanitarnog događaja.

Koncert će okupiti brojna poznata imena hrvatske glazbene scene, koja su se odazvala ovoj plemenitoj inicijativi, pokazujući da glazba može biti mnogo više od umjetnosti - može biti glas solidarnosti, podrške i zajedništva.

Cilj humanitarne akcije „Srcem za domovinu“ jest prikupljanje sredstava za pomoć stanovnicima omiškog područja pogođenima katastrofalnim požarom u kolovozu ove godine te sanaciju posljedica ove velike nesreće.

Posebno je važno istaknuti da je od 27. studenoga aktivan humanitarni telefonski broj 060 9003, putem kojeg građani mogu donirati 0,83 eura po pozivu (PDV uključen). Broj je aktivan do 31. prosinca 2026. godine.

Donacije je moguće uplatiti i izravno na poseban račun humanitarne akcije:

IBAN: HR0623900011500347263

Humanitarni oncert će se održati u utorak, 1. prosinca 2026., s početkom u 20.15 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, uz izravan televizijski prijenos na Prvom programu Hrvatske televizije (HRT 1), dok će se za sve one koji nisu uspjeli osigurati ulaznice omogućiti praćenje putem video-projekcije ispred kazališta.

Ovaj događaj nadilazi okvire glazbenog koncerta. On je izraz iskrene želje da budemo uz ljude kojima je pomoć najpotrebnija, da im pružimo podršku i pokažemo kako u teškim trenucima nitko ne smije ostati sam.

Pozivamo sve građane, institucije i poslovne subjekte da se uključe u ovu humanitarnu akciju i svojim doprinosom pomognu Omišu i njegovim ljudima.

Pokažimo još jednom da nas povezuju srce, solidarnost i ljubav prema domovini. Jer domovina se ne voli samo riječima, nego djelima!