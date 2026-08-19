Glazbena večer u Strožancu: Limena glazba Podstrane zasvirat će ispred crkve Gospe u Siti

Nakon promjene prvotno najavljenog termina, poznat je novi datum još jedne glazbene večeri u sklopu Kulturnog ljeta Podstrana. U nedjelju, 23. kolovoza, s početkom u 21 sat, prostor ispred crkve Gospe u Siti u Strožancu ispunit će zvuci limene glazbe Hrvatskog glazbenog katoličkog društva Podstrana. Riječ je o društvu koje već godinama zauzima važno mjesto u kulturnom i društvenom životu Podstrane. Svojim nastupima članovi društva redovito prate brojne svečanosti, kulturna događanja i manifestacije, istodobno čuvajući dugu tradiciju zajedničkog muziciranja i glazbenog stvaralaštva.

Publiku u nedjelju očekuje koncert ispunjen prepoznatljivim zvukom limenih puhačkih instrumenata, poznatim melodijama i energijom glazbenika koji svojim nastupima redovito privlače pozornost domaće publike i gostiju. Poseban ugođaj koncertu dat će i sama lokacija. Prostor ispred crkve Gospe u Siti u Strožancu postat će pozornica na otvorenom, stvarajući ambijent kao stvoren za ljetnu glazbenu večer.

Organizatori pozivaju mještane Podstrane, ali i sve posjetitelje koji ovih dana borave na području Splita i okolice, da se pridruže koncertu, podrže lokalne glazbenike i uživaju u još jednom događanju Kulturnog ljeta Podstrana.

Koncert će se održati u nedjelju, 23. kolovoza, u 21 sat, ispred crkve Gospe u Siti u Strožancu.