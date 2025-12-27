Glazbena večer pod zvijezdama: Sandi će večeras rasplesati Trogir

U čarobnom ambijentu stare gradske jezgre Trogira, večeras nas očekuje prava glazbena poslastica. U sklopu manifestacije Zimska Adventura, na Trgu Ivana Pavla II, s početkom u 21 sat, koncert će održati Sandi, jedan od omiljenih izvođača domaće glazbene scene.

Publiku očekuje večer ispunjena odličnom atmosferom, prepoznatljivim hitovima i emotivnom interpretacijom koja će dodatno zagrijati zimski trogirski ugođaj.

Povijesni trg, blagdansko ozračje i dobra glazba jamče nezaboravan doživljaj za sve generacije.

"Pozivamo građane i posjetitelje da se pridruže ovom glazbenom događaju i zajedno uživaju u bogatom programu Zimske Adventure, koja i ove godine donosi raznovrsna kulturna i zabavna događanja u srce grada.

Ulaz je slobodan. Vidimo se večeras na Trgu Ivana Pavla II – neka Trogir pjeva i pleše uz Sandija!", poručuju organizatori.