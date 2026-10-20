Glazbena poslastica u Splitu: Večeras nastupa vrhunski orguljaš, a sutra jedinstveni trio. Ulaz je besplatan!

U Splitu je u tijeku osmo izdanje festivala klasične glazbe "Glazbene večeri na Visokoj", koji i ove godine okuplja istaknute glazbenike te ljubiteljima klasične glazbe donosi zanimljiv i raznovrstan program. Festival je započeo u nedjelju, 18. listopada, a završava u srijedu, 21. listopada. Svi koncerti održavaju se u župnoj crkvi Presvetog Srca Isusova na Visokoj, a ulaz je za sve posjetitelje besplatan.

Večeras nastupa jedan od najboljih orguljaša mlađe generacije

Nakon svečanog otvorenja, festival se nastavlja večeras, u utorak, 20. listopada, u 20 sati, koncertom Krešimira Klarića, jednog od istaknutih hrvatskih orguljaša mlađe generacije. Publika će imati priliku uživati u zvuku orgulja i izvedbama koje će dodatno istaknuti posebnost sakralnog prostora u kojem se festival održava.

U srijedu nastupa jedinstveni splitski trio

Završna večer festivala, u srijedu, 21. listopada, također s početkom u 20 sati, rezervirana je za nastup trija Corda e vento, koji se izdvaja nesvakidašnjom kombinacijom instrumenata.

Trio čine Borna Barišić na čembalu, Marija Bašić Markotić na flauti te Ivana Kenk Kalebić na mandolini. Riječ je o jedinom sastavu takve vrste u Splitu, a upravo spoj čembala, flaute i mandoline publici pruža priliku za drukčiji doživljaj komorne glazbe.

Festival otvoren glazbenom baštinom otoka Hvara

Ovogodišnje izdanje festivala otvoreno je u nedjelju nastupom Zbora svete Cecilije iz Jelse s otoka Hvara, pod ravnanjem dirigenta Slavka Reljića. Zbor je izveo oratorij "Marijo, ufanje naše", predstavivši marijansku pjevanu baštinu otoka Hvara. Prema riječima organizatora, otvorenje je obilježila iznimna izvedba domaćeg glazbenog stvaralaštva. Umjetnički ravnatelj festivala Andro Čalo pozvao je sve ljubitelje klasične glazbe da posjete preostala dva koncerta i uživaju u programu.

Glazbene večeri na Visokoj završavaju sutra, 21. listopada, a oba preostala koncerta počinju u 20 sati. Ulaz u crkvu Presvetog Srca Isusova je slobodan.