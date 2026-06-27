Glazbena čarolija večeras u Splitu: Melodije Jadrana ulaze u treći dan, pozornicu preuzela Zorica Kondža

Melodije Jadrana nastavljaju se večeras u Splitu, i to trećom festivalskom večeri u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović. Nakon što su ovogodišnje izdanje otvorili Ricchi e Poveri, a potom je splitsku publiku zabavljala Jelena Rozga, subotnja večer rezervirana je za jedan drukčiji, emotivniji i intimniji glazbeni doživljaj.

Večer posvećena Zorici Kondži

Treća večer Melodija Jadrana održava se pod nazivom Melodije Classic, a u glavnoj je ulozi jedna od najmoćnijih vokalistica domaće glazbene scene, Zorica Kondža.

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Publiku u Galeriji Meštrović očekuje koncert Zorice Kondže i Joška Banova Acoustic Orchestra, pod ravnanjem maestra Joška Banova. Riječ je o večeri koja donosi presjek velikih pjesama i emocija koje su obilježile bogatu karijeru Zorice Kondže. Organizatori najavljuju glazbeno putovanje kroz karijeru dugu 40 godina, uz akustični orkestar i izvedbe pjesama uz koje su generacije odrastale, voljele i pjevale.

Galerija Meštrović ponovno u središtu glazbenih događanja

Podsjetimo, ovogodišnje Melodije Jadrana održavaju se od 25. do 28. lipnja u Galeriji Ivana Meštrovića, a Split je tako i ove godine domaćin četiriju velikih glazbenih večeri.

Program je otvoren u četvrtak nastupom talijanske grupe Ricchi e Poveri, u petak je na rasporedu bila Jelena Rozga, dok večeras slijedi Melodije Classic sa Zoricom Kondžom. Festival će završiti u nedjelju, 28. lipnja, večeri Hit ljeta, na kojoj će biti predstavljene premijere novih pjesama vodećih imena domaće glazbene scene.

Večeras emocije, klasika i veliki glas

Večerašnji koncert zamišljen je kao spoj prepoznatljivog glasa Zorice Kondže, akustičnog zvuka i posebnog ambijenta jedne od najljepših splitskih lokacija. Publiku očekuje večer u kojoj će naglasak biti na emociji, vokalu i pjesmama koje su ostavile trag na domaćoj glazbenoj sceni.

Melodije Jadrana tako treću večer nastavljaju u svečanijem i profinjenijem tonu, a Galerija Meštrović večeras postaje pozornica za jednu od najposebnijih glazbenih večeri ovogodišnjeg festivala.