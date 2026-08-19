Glazbena čarolija u srcu Trogira: Večeras „Koncert s trifore“ uz poznate operne arije i bezvremenske melodije

Večeras s početkom u 21 sat na Cimatoriju u Trogiru održat će se „Koncert s trifore – Trogirski glazbenici“ posebna glazbena večer posvećena glazbi i trogirskim glazbenicima.

U jedinstvenom ambijentu povijesne jezgre Trogira nastupit će Nela Šarić - sopran, Božo Župić - bas, Dakica Sanko - violina, Sunčana Tušek – violončelo i Stipe Iličić - klavir.

Publiku očekuje raznolik i atraktivan program sastavljen od poznatih opernih arija, dueta i bezvremenskih melodija velikih skladatelja. Na programu će se naći djela Puccinija, Rossinija, Mozarta, Straussa, Lehára i Mascagnija kao i skladbe Ive Tijardovića, Astora Piazzolle, Krste Špišića i Eduarda di Capue.

Među izvedbama su i neke od najpoznatijih glazbenih tema poput „O mio babbino caro“, „Una voce poco fa“, „Lippen schweigen“, „O kućo mala“, „Oblivion“, „Funiculì, Funiculà“, „Zvona moga grada“ i nezaobilazne „O sole mio“.

„Koncert s trifore“ donosi poznate domaće i svjetske melodije, a poseban ugođaj večeri upotpunit će ambijent Trogira.

Koncert će se održati 19. kolovoza u 21 sat na Cimatoriju u Trogiru.

Pozivaju se svi ljubitelji glazbe da se pridruže ovoj posebnoj večeri i uživaju u nastupu trogirskih glazbenika u jedinstvenom ambijentu grada.