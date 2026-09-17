GLAZBENA ČAROLIJA U SRCU DIOKLECIJANOVE PALAČE Trio Corda e Vento večeras premijerno pred splitskom publikom

Večeras, 17.9. s početkom u 20 sati, u podrumima Dioklecijanove palače nastupi će Trio Corda e Vento sastavljen od renomiranih splitskih glazbenica - Ivane Kenk Kalebić na mandolini, Marije Bašić Markotić na flauti te Borne Barišić na čembalu. Kombinirajući dva žičana (mandolina i čembalo) i jedan aerofoni instrument (flauta), ovaj ansambl donosi jedan novi, atraktivni program u sastavu koji se ne viđa svaki dan. Iako često surađuju, ovo je prvi put da će se ova cijenjene glazbenice sresti u ovom sastavu, donoseći glazbu iz pera najpoznatijih europskih skladatelja, Telemanna, Bacha, Vivaldija, Lottija i mnogih drugih.

IVANA KENK KALEBIĆ diplomirala je glazbenu kulturu na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu 2004. godine i mandolinu u klasi prof. Uga Orlandia na konzervatoriju "Cesare Pollin" u Padovi 2003. godine te je tako postala prva diplomirana mandolinistica u Hrvatskoj. Nakon diplome predavala je mandolinu i komornu glazbu u glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu i glazbenoj školi Makarska. Sudjelovala je u izradi plana i programa za mandolinu u osnovnim i srednjim glazbenim školama te je njenom zaslugom mandolina i uvedena u programe tih osnovnih i srednjih glazbenih škola. Trenutno djeluje kao profesorica na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu i koncertmajstorica je mandolinskog orkestra SanctusDomnio s kojim osvaja brojne nagrade u državi i inozemstvu.

BORNA BARIŠIĆ je osnovno i srednjoškolsko obrazovanje stekla u glazbenoj školi «Josip Hatze» u Splitu u klasi profesorice Gordane Lentić. Nakon završetka srednjeg glazbenog obrazovanja upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu. Godine 2001. diplomirala je orgulje u klasi profesorice Ljerke Očić. Nakon diplome upisuje studij čembala i magisterij orgulja , te 2004. godine magistrira orgulje u klasi prof. Marija Penzara i diplomira čembalo u klasi prof. Višnje Mažuran. Usavršavala se na seminarima kod profesora M. Penzara, A. Klobučara, N.Imbrišak, J. Tuma, S. Szatmarya, J. L. G. Uriola i Cummingsa.Sudjelovala je na festivalima Orgulje Heferer, Omiško ljeto, Dani Orgulja u Istri, te EstasMusica i na sesminarimaOrgujaške ljetne škole u Šibeniku. Održala je niz samostalnih i komornih koncerata u Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Austriji i Poljskoj. Stalno je zaposlena u glazbenoj školi Josip Hatze u Splitu.

MARIJA BAŠIĆ MARKOTIĆ diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Thea Tabake, a magistrirala na Conservatorio & SvizzeraItaliana u Luganu (Švicarska) u klasi prof. Maria Ancillottia i njegovog asistenta Stefana Parrina. U akademskoj 2003./2004. godini dodijeljena joj je stipendija Reiffeisen banke (Lugano) kao najzaslužnijem studentu. Usavršavala se na raznim međunarodnim seminarima pod vodstvom vrsnih pedagoga (L. Kovacsa, Susan Milan, V. Prats.). Surađivala je sa Simfonijskim puhačkim orkestrom HRM u Splitu, a kao članica Svjetskog orkestra mladih »JeunessesMusicales del Mondo« je bila na turneji po Njemačkoj, Maleziji, Indoneziji i Tajvanu (2002.-2003.). Usavršavala se 2001. na glazbenoj akademiji u Pragu u klasi prof. J. Valeka. Surađuje sa orkestrom HNK Split te Mandolinskim orkestrom SanctusDomnio. Nastavnica je flaute u G.Š. Josipa Hatzea u Splitu.

Realizacija ovogodišnjeg festivala ne bi bila moguća bez vrijednih partnera i institucija koje kontinuirano prepoznaju važnost glazbene kulture za razvoj grada i regije. Glazbena mladež Split zahvaljuje Turističkoj zajednici grada Splita i Muzeju grada Splita na partnerskoj suradnji u organizaciji i provedbi programa, kao i Gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji dugogodišnjom potporom radu Glazbene mladeži Split omogućuju kontinuitet kulturnih programa i razvoj glazbenog života u gradu.

Tijekom petnaest godina postojanja, Ljetne čari klasične glazbe izrasle su u prepoznatljivu kulturnu manifestaciju Splita, okupljajući renomirane umjetnike iz Hrvatske i inozemstva te stvarajući prostor susreta publike i vrhunske glazbene umjetnosti. Jubilarno izdanje nastavlja tu tradiciju donoseći program koji povezuje različite glazbene stilove, generacije izvođača i kulturne sredine. Svi koncerti počinju u 20 sati, a ulaz na sva događanja je besplatan.